秦剛通話以色列、巴勒斯坦外長 稱願為和談「提供便利」

中國外長秦剛17日分別與以色列、巴勒斯坦外長通話，表示願為雙方和談提供便利。（新華社）

近期以巴衝突局勢升溫，外長秦剛 17日分別與以色列、巴勒斯坦 外長通話，當中提到沙烏地阿拉伯與伊朗 復交「樹立對話化解分歧的典範」，也表示鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，更強調願為雙方和談「提供便利」。

據外交部官網消息，秦剛向巴勒斯坦外長馬立基（Riad Malki）表示，近期巴以衝突加劇、緊張局勢升級，中國高度關注，已推動安理會舉行磋商，並同國際社會密切溝通，努力推動局勢降溫。他指出強烈譴責違反聯合國有關決議的言行，支持巴以雙方以「兩國方案」為基礎盡快恢復和談，並表態願為此發揮積極作用。

馬立基則表示感謝中國支持巴勒斯坦民族自決並獨立建國，並提到堅定支持一個中國原則，反對外部勢力以人權等為藉口干涉中國內政。

而對以色列外長科恩（Eli Cohen）通話時，秦剛則提到，中國對當前以巴緊張局勢感到擔憂，當務之急是管控局勢，防止衝突加劇甚至失控，各方應保持冷靜克制，制止過激和挑釁言行，根本出路是恢復和談，落實「兩國方案」。他強調，「做正確的事情永遠都不晚。中方鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，中方願為此提供便利」。

科恩則表示，以方致力於推動局勢降溫，但這一問題短期內似難以得到解決。以方重視中國影響力，高度關注伊核問題，期待中國發揮積極作用。

秦剛指出，中國在以巴問題上沒有任何私利，只希望雙方能夠和平共處，維護地區和平穩定。

他並強調，沙烏地阿拉伯和伊朗前不久通過對話恢復外交關係，樹立了對話化解分歧的典範。希望各方抓住有利時機，推動對話和解，落實伊核問題全面協議，維護中東和平安寧。