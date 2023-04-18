紐約時報：美擬脫鉤中 德反擴大投資
在華盛頓尋求斬斷與北京的經濟聯繫之際，德國經濟的兩個強大引擎——大眾汽車和化工公司巴斯夫正在擴大對中國的巨額投資。
紐約時報報導，在中國已擁有逾40家工廠的大眾汽車宣布一項新舉措，將按照中國客戶的願望定製車型，比如配備內置卡拉OK機等功能，並向當地的合作夥伴和生產基地投資數十億美元。這是該德國汽車製造商去年推出的「在中國，為中國」戰略布局的一部分。
在中國擁有30個生產基地的巴斯夫正在推進一項計畫，將斥資100億歐元（約109億美元）建設一個新化工生產基地，其規模將與巴斯夫位於路德維希港、占地約10平方公里的巨大總部園區相當。
在整個德國，高管們明白這種投資與美國在經濟上孤立中國的努力背道而馳。他們給出的理由是，來自中國的營收對他們的企業在歐洲蓬勃發展至關重要。
現在，這種越來越密切的商業關係受到德國政府的密切關注。幾個月來，德國政府各部正在輪流討論一項政策提案，旨在調整德國與其最大貿易夥伴中國的關係。其目的是既要使德國在亞洲各地的關係多樣化，以避免對中國進口的依賴，同時也要承認與中國做生意的重要性，從而達成某種平衡。
德國基爾地緣政治和經濟倡議主任卡特琳·卡明說。在短期內減少德中貿易關係不是個合理的選項。
「短期內，德國不可能簡單地放鬆與中國的關係。」卡明說，「德國的依賴性太大。」
基爾研究所的一項研究表明，雖然與中國「脫鉤」對整個歐洲來說代價都非常高，但考慮到德中經濟關係的緊密程度，對德國來說代價將尤其高。
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