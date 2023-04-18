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紐約時報：美擬脫鉤中 德反擴大投資

中國新聞組／北京18日電
德國汽車製造商在中國銷售的汽車約占它們在中國生產的所有汽車的三分之一，高於在整個西歐的銷量。（Getty Images）
德國汽車製造商在中國銷售的汽車約占它們在中國生產的所有汽車的三分之一，高於在整個西歐的銷量。（Getty Images）

在華盛頓尋求斬斷與北京的經濟聯繫之際，德國經濟的兩個強大引擎——大眾汽車和化工公司巴斯夫正在擴大對中國的巨額投資

紐約時報報導，在中國已擁有逾40家工廠的大眾汽車宣布一項新舉措，將按照中國客戶的願望定製車型，比如配備內置卡拉OK機等功能，並向當地的合作夥伴和生產基地投資數十億美元。這是該德國汽車製造商去年推出的「在中國，為中國」戰略布局的一部分。

在中國擁有30個生產基地的巴斯夫正在推進一項計畫，將斥資100億歐元（約109億美元）建設一個新化工生產基地，其規模將與巴斯夫位於路德維希港、占地約10平方公里的巨大總部園區相當。

在整個德國，高管們明白這種投資與美國在經濟上孤立中國的努力背道而馳。他們給出的理由是，來自中國的營收對他們的企業在歐洲蓬勃發展至關重要。

現在，這種越來越密切的商業關係受到德國政府的密切關注。幾個月來，德國政府各部正在輪流討論一項政策提案，旨在調整德國與其最大貿易夥伴中國的關係。其目的是既要使德國在亞洲各地的關係多樣化，以避免對中國進口的依賴，同時也要承認與中國做生意的重要性，從而達成某種平衡。

德國基爾地緣政治和經濟倡議主任卡特琳·卡明說。在短期內減少德中貿易關係不是個合理的選項。

「短期內，德國不可能簡單地放鬆與中國的關係。」卡明說，「德國的依賴性太大。」

基爾研究所的一項研究表明，雖然與中國「脫鉤」對整個歐洲來說代價都非常高，但考慮到德中經濟關係的緊密程度，對德國來說代價將尤其高。

德國 投資 汽車

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