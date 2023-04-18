中製AI飛行器 成為廣交會外商「寵兒」

這是廣交會新設置的新能源及智能網聯汽車展區展示的億航載人和運輸無人機。（新華社）

載人無人機、沒有駕駛艙的城市巴士、無人駕駛移動機器人…在133屆廣交會首次啟用新落成的展館D區內，各式各樣的無人產品成為了海外採購商的熱門「打卡點」。廣交會開幕兩天客流超66萬人次，新能源及智能網聯汽車 展區成為人潮聚集地。除了無人設備外，不少面向特定市場的新能源汽車產品也受到「一帶一路 」地區採購商的歡迎。

大公報報導，步入D區展館，首先映入眼簾的是三架智能自動駕駛飛行器，不少採購商在飛行器旁自拍，有的還坐進機艙裡體驗一把。艙內構造簡潔，共設有兩個乘客位，面前是一個帶有地圖的顯示屏，實現位置等參數的實時監測。

這三架飛行器分別是能搭載兩名乘客的載人級自動駕駛飛行器、消防版自動駕駛飛行器及物流版自動駕駛飛行器。物流版無人飛行器還能載重250公斤。

在無人飛行器不遠處，一輛無人駕駛寬敞小巴也圍攏不少採購商。這款汽車是來自文遠知行的自動駕駛城市巴士。

汽車有七座，沒有了駕駛席的緣故，座位分外寬敞。「它會按照設定好的路線開車，開車時，因為車前左右有兩個『大眼睛』，裝有激光雷達和視覺攝像頭，可以識別行人和障礙物。」工作人員介紹，已經在全球18個城市試行運營。

在廣交會的智能生活館上，多款無人清潔機器人在展位劃定的區域內行駛。這款杜尼機器人來自東莞的杜尼公司和母公司廣東雷洋智能科技股份有限公司所開發。

董事長杜元源表示，現在展出的這個機器人全程無需人工管理，智能規避障礙，還可實現語音交互，智能調度。最難得的是，該款產品涉及的60多項人工智能 無人駕駛核心發明專利，均是公司技術人員自主研發的，路徑規劃、多傳感器融合、避障、多機協同等算法和技術逐個擊破，全部擁有知識產權。

此外，新能源汽車產品也受到「一帶一路」地區採購商的歡迎。疫情結束後首次參展的五菱汽車帶來純電小車五菱繽果，這款車滿足用戶城市出行代步需求，與現場許多「大車」相比，具有差異化的優勢。