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廣交會慘淡？ 路透：歐美訂單大減3成

中國新聞組／北京18日電
第133屆廣交會正在廣州琶洲展館舉行，圖為參展人員穿梭於各展區之間。 （中新社）
第133屆廣交會正在廣州琶洲展館舉行，圖為參展人員穿梭於各展區之間。 （中新社）

中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州琶洲展館舉行，這場號稱歷屆規模最大的展會中，歐美訂單被指大減3成。美國之音報導，出口商們表示，全球經濟疲軟嚴重影響他們的生意，迫使許多公司凍結投資，削減勞動成本等。廣交會的慘淡表明，中國3月份出口意外超預期增長反映了出口商只是完成去年疫情拖累和積壓的訂單，而不是經濟重現活力。

來源：YouTube

報導引述路透說，中國去年突然取消嚴厲「清零」防疫封城封控措施以後的首個最大的交易會召開之際，正值美國和歐洲的借貸成本增加嚴重抑制對中國商品需求。

台州市航杰燈具公司一名代表說，今年的訂單與去年相比下降了30%。他稱，去年的困難來自後勤及生產打亂，但那是內部問題，可以靠當地政府解決，而現在的是外部問題，沒有招數。

他表示，今年將是他們公司最艱難的一年，因為烏克蘭戰爭造成電力成本激增，進一步減弱了對裝飾燈具的需求。他說，公司不可能再降價，只得謀求降低人工成本，依賴合同工，在每年9到10月將聖誕節訂單發出後，便解雇工人。他說，如果今年的訂單更弱，工廠將更早地解雇工人。

廣東中山一家生產抽風扇的電子公司的銷售經理表示，在今年第一季度訂單減半後，也有同樣的裁人計畫。他稱，在他的工廠，有訂單工人就上班，甚至周末加班。但是今年工人都不用加班了。

據報導，路透採訪的幾十個中國供貨商說，鑑於今年需求疲軟，他們沒有改進生產線或增加投資的想法。

彭博報導，這個星期將公布的中國的主要經濟數據可能顯示經濟活動有所增加，儘管還不清楚這次解除嚴厲防疫政策後的經濟反彈將會有多強勁或持久。

另據中新網報導，面對當前嚴峻複雜的外貿形勢，中國參展企業推出大量的「硬核」科技產品、智能製造產品，全力以赴搶抓外貿訂單。

本屆廣交會第一期主要展出電子及家電、照明、車輛及配件、新能源等領域的產品，參展企業中有不少是高新技術企業。

廣東智意機器人科技有限公司不僅推出兩款旗艦機型掃地機器人，還展出一款搭載人工智能信息處理系統的商用掃地機器人。

本屆廣交會並新設工業自動化及智能製造、新能源及智能網聯汽車、孕嬰童用品三個新展區，以及智慧生活、「銀髮經濟」、檢測和防護用品三個新專區。一批載人和運輸無人機、電動汽車、自動駕駛小巴等產品紛紛亮相。

第133屆廣交會正在廣州琶洲展館舉行，圖為廣交會的工業自動化及智能製造展區吸引參...
第133屆廣交會正在廣州琶洲展館舉行，圖為廣交會的工業自動化及智能製造展區吸引參觀者。（中新社）

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