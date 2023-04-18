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兩國關係回暖? 3年首次 澳洲官方+商界代表團將訪中

中國新聞組／北京18日電
澳洲西澳州長麥高恩目前在中訪問。圖為他見前參加中駐珀斯總領館活動。(取材自中駐珀斯總領館官網)
澳洲西澳州長麥高恩目前在中訪問。圖為他見前參加中駐珀斯總領館活動。(取材自中駐珀斯總領館官網)

一個由15名澳洲公司高管和地方政府官員組成的代表團下周將訪問中國，23日開始對香港、天津、深圳的工業和商業中心進行6天訪問。這將是三年來澳洲第一個訪問中國的行業代表團，澳洲電信、澳新銀行等公司都派出代表。此外，繼上月澳洲維多利亞州州長訪中後，西澳州州長麥高恩(（Mark McGowan)也於17日抵中，盼討論取消貿易限制「重建關係」。

中澳關係在過去數年持續緊張，不過澳洲自2022年5月工黨政府上台以來，兩國有明顯回溫跡象，中澳高級部長也舉行了多年來的首次會談。對於中澳關係呈現回暖苗頭，澳洲外長則表示，澳中關係不可能回到昔日的蜜月期。

環球時報引述澳洲金融評論報報導稱，這次由澳中工商業委員會組織的團隊是澳洲政府支持下的第一個官方訪華商業代表團。代表團的重點將是討論澳洲和中國企業之間潛在的綠色能源合作。

這個代表團成員將會見香港政府高級官員，在墨爾本的姐妹城市天津會見商界領袖。代表團還將參觀南方城市深圳的科技園，並會見曾在澳洲留學、現在在中國工作的中國人。將隨行的墨爾本副市長里斯說，「我意識到這次訪問的重要性，因為這將是2019年以來第一個訪問中國的澳主要行業代表團…在國家層面上，近年來中澳關係緊張。但有跡象表明，情況正在改善，由商界和民間領袖組成的大型代表團的這次訪問將有助於推動這一進程。」

澳洲商界其他一些領袖在過去一個月也訪問過中國，力拓、必和必拓的首席執行官等都是上月前往北京和海南島的全球商業代表。

另據「9news」報導，西澳州州長麥高恩17日抵達中國，展開5日的訪問行程。麥高恩是今年第二名到訪中國的澳洲州長，亦是他四年來的首次訪問中國。他表示：「中國是一個重要的貿易夥伴，我們希望重建關係。」

據澳洲廣播公司（ABC）報導，麥高恩在5日訪問行程中，將與國家發改委官員舉行會議，另外將與企業代表、中澳航空界以及中國多名部長會見。另外他還將推動更多中國學生到西澳學習。

澳媒透露，澳州貿易部長法雷爾預計將在未來幾周內訪華，總理阿爾巴尼斯計畫今年晚些時候訪問中國。

另據美國之音報導，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）17日表示，澳洲正在試圖穩定與中國的關係，但是兩國關係已經無法回到15年前的蜜月期。

黃英賢表示，澳中關係再也回不到1996年至2007年間約翰·霍華德擔任澳洲總理那段時間的程度了，因為貿易在那段時間是與政治和戰略目標完全分離的。

澳洲外長黃英賢17日表示，澳中關係不可能回到昔日的蜜月期。(美聯社)
澳洲外長黃英賢17日表示，澳中關係不可能回到昔日的蜜月期。(美聯社)

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