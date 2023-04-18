美元地位鬆動？多國不滿美國霸權 紛允人民幣結算

近期多國宣布與中國達成部分外貿以人民幣結算，繞過美元。(取材自pixabay)

近期多國宣布與中國達成部分外貿以人民幣結算，繞過美元，美元地位鬆動說再次受到關注。中國學者認為，人民幣崛起不是為了挑戰，而是補漏，背後反映部分國家對美元霸權不滿。

中央社報導，近期中國加強推動人民幣結算的動作頻頻，不只在戰略上藉此與盟友俄羅斯建立更加緊密的合作，包含巴西、伊拉克也陸續傳出在一定程度上的進出口貿易，與北京 建立本幣結算機制。使得「美元地位鬆動」的觀點再次引起議論。

報導引述上海東亞研究所副所長包承柯指出，目前並沒有出現明顯人民幣取代美元的態勢，然而與中方交易時選擇以人民幣結算的國家，可預見會愈來愈多。背後反映的是不滿美國用自身資本優勢，創造對於自身有利經濟架構。

他指出，包含中國在內的諸多國家都希望美元穩定，如此對各國間的金融、貿易都有利。但現在美元是和美國霸權綑綁在一起，特別是用於貿易制裁；美元地位被削弱是美國造成的，而非人民幣強大到足以挑戰的結果。

包承柯說，目前人民幣扮演的角色是和個別國家在特定的交易中，補足現今國際貿易體制中，美元的不足及因為制裁等因素所造成的破洞。如果未來10年、20年人民幣體制發展健全，將可建立人民幣貨幣 體制。

美財政部 長葉倫日前接受CNN專訪表示，美祭出的經濟制裁，對美元在全球主導地位造成風險，因為受制裁國家正在尋找美元的替代貨幣。