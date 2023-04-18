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法媒：俄高規接待中防長李尚福 表態關係「無上限」

中國新聞組／北京18日電
中國國防部長李尚福俄羅斯當地時間16日訪問俄羅斯。(路透)
中國國防部長李尚福俄羅斯當地時間16日訪問俄羅斯。(路透)

中國國防部長李尚福16日訪問俄羅斯並會見普亭，這是他今年3月履新以來首次外訪。去年2月中俄元首強調兩國合作「無上限」雖遭「撇清」，俄當局此次在克里姆林宮高規格接待李，被指接棒表態對華關係「無上限」。另有分析指出，李選在習近平訪俄後不到一個月再赴莫斯科，是有計畫性「晚到」。

來源：YouTube

據此前公開報導，去年2月4日，在俄羅斯侵烏戰爭開始前20天，俄羅斯總統普亭訪問北京，並與習近平發表聯合聲明，強調兩國合作「無上限」，外界輿論當時直指中俄變成「軸心國」，意圖改變國際秩序。

中國駐歐盟大使傅聰日前對紐約時報表示，中國在戰爭中沒有站在俄羅斯一邊，有些人故意曲解中俄關係。他補充說，所謂「『無上限』只不過是說說而已。」被外界視為「滅火」。

法廣網指出，多家媒體報導普亭接見李尚福，並稱俄羅斯官方強調與中國合作關係無上限。俄羅斯電視台並播放這次會見情況。李尚福稱「這是我就任國防部長以來的第一次外訪。我特別選擇了俄羅斯，以強調我們雙邊關係的特殊性質和戰略重要性。」

法廣網引述法新社指出，雙方沒有提到烏克蘭的戰爭衝突。自2022年初俄羅斯在烏克蘭發動侵略攻勢開始以來，北京正式宣布自己保持中立，但從未公開譴責莫斯科。

香港01報導，習近平今年3月下旬訪俄時，俄羅斯國防部長和聯邦軍事技術合作局局長，均在普亭會晤習近平的陪同人員名單中，但已擔任中國防長的李尚福卻未出現。

報導解讀，李尚福一個月前沒有出現在習近平的陪同名單中，而俄羅斯軍事外交經濟等要員都參加習普會，這種反差說明中方有意降低習近平訪問的軍事色彩，謹慎地為中國軍事方面力挺俄羅斯降溫。

此外，針對國際媒體對於李尚福訪俄的報導，中國官媒環球時報發表社評稱，「一些西方媒體好像被踩了尾巴」，非要從中解讀出「重塑世界秩序、削弱美國影響力」，「中國向俄羅斯提供武器」的可能。

社評稱，「這些說法如果不是出於政治惡意，那麼它們就是很不專業的外行話。」

俄羅斯總統普亭。(路透)
俄羅斯總統普亭。(路透)

俄羅斯 習近平 普亭

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