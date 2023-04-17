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「外面槍聲不斷」 蘇丹華人躲內亂 中企關燈自保

中國新聞組／北京17日電
蘇丹衝突後的第一夜，中國企業關閉燈光躲避襲擊。（取材自紅星新聞）
蘇丹衝突後的第一夜，中國企業關閉燈光躲避襲擊。（取材自紅星新聞）

位在非洲東北部的蘇丹15日發生內亂，據報導已至少造成83人死亡，超過1126人受傷。中國除呼籲盡快停火，駐蘇丹大使館也啟動應急響應機制，呼籲在蘇丹的中國僑民不要外出。當地華人形容，機關槍劈劈啪啪沒有斷過，「到處都是爆炸」，有10多名華人躲進地下室避難；中企也紛紛在夜間關閉場站燈光自保。

中國外交部促停火

外電報導，蘇丹武裝團體「快速支援部隊」（RSF）和蘇丹政府軍15日發生激戰，儘管國際社會加強施壓停火，但雙方並未罷手。中國外交部發言人昨天對此表示，中方高度關注蘇局勢發展，呼籲蘇衝突雙方盡快停火，避免局勢進一步升級。中方希望蘇各方加強對話，共同推進政治過渡進程。

蘇丹首都喀土穆15日冒出濃煙。（新華社）
蘇丹首都喀土穆15日冒出濃煙。（新華社）

中使館啟應急機制

此外，中國駐蘇丹大使館表示，衝突發生後使館啟動應急響應機制，並要求蘇方切實保護中方人員和機構安全。使館臨時代辦張向華稱，已接聽數十起求助電話，尚未收到中國公民傷亡情況報告。

紅星新聞引述在蘇丹的某中國企業員工常先生表示，他所在的企業華人較多，但企業位置距首都喀土穆還有一定距離，身邊暫無任何華人傷亡消息傳出，但出於安全起見，企業已採取措施自保，「我這裡的營地，全部關閉了場站的燈光，避免被襲擊」。

蘇丹衝突後的第一夜，中國企業關閉燈光躲避襲擊。（取材自紅星新聞）
蘇丹衝突後的第一夜，中國企業關閉燈光躲避襲擊。（取材自紅星新聞）

華人躲地下室避難

當地居民描述了蘇丹混亂的場面：「到處都是火災和爆炸」，「所有人都在奔跑，尋找庇護所」極目新聞引述在蘇丹首都喀土穆務工的中國人「隨風」說，他住在喀土穆郊區一處院落，儘管身處郊區，但外面的槍聲從頭天晚上到白天一直沒停過。

「我們10多人白天躲在平房內，晚上就進入地下室」，「隨風」說，當地人暫無法送水上門，幸好平時就儲備了大量礦泉水和食物，比如方便麵、午餐肉、榨菜、奶粉等，生活用電靠的都是自己的發電機。

「隨風」說，今年春節後不久，一夥持槍武裝分子曾闖入院子，之後他們升級了安保，雇用正規武裝軍人護衛。不過，和春節後那次「被打劫」相比，這麼激烈的武裝衝突是「隨風」從未遇到過的。

「據說整個首都都被圍了，肯定是第一次碰到這樣的情況」，他說。「隨風」也做好了撤離的準備，如果局勢繼續惡化，自己就會和同伴們雇當地的武裝士兵護送他們撤離到南蘇丹。

來源：YouTube

華人 大使館 庇護

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