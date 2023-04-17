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巴西總統魯拉稱常看中超 中網友酸：咱聊別的吧

中國新聞組／北京17日電
巴西總統魯拉期間，公開稱自己時常關注並收看中國足球聯賽，引來中國網友一片調侃與嘲諷。（美聯社）
巴西總統魯拉期間，公開稱自己時常關注並收看中國足球聯賽，引來中國網友一片調侃與嘲諷。（美聯社）

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上周結束訪中之旅，期間發表過「為何所有國家不能用人民幣結算」、「美國需要停止鼓勵戰爭」等言論引發議論之外，還提到自己常看中國足球聯賽。但由於中國足球的形象與成績向來為中國民間詬病，因此引起中國網友一片調侃與嘲諷，「咱還是聊聊世界和平吧」。

台北中央社報導，魯拉日前率領規模龐大的代表團訪問中國，他14日接受央視「高端訪談」節目專訪時提到，自己時常關注在中國進行的足球比賽，會收看巴西電視頻道播放的中國足球聯賽，因為有很多巴西球員在中國踢球。

不過，報導稱，中國足球、特別是國家男足長期以來在民間形象不佳，職業足球最近更深陷反腐與踢假球風暴。此外，中國足球世界排名目前在第81名，而足球大國巴西排在第3，兩者水準天差地遠，因此魯拉這番話引來中國網友一片調侃與嘲諷。

報導引述中國媒體報導及網路訊息，網友們對魯拉會關注中國足球比賽，感到十分驚訝，有網友表示，一個足球大國總統居然會看「足球小國」的足球，「為了從中國拿合同，也是拚了」；有人則說，這「太給中國足球面子了」；還有人說，「馬克龍（宏）他們那算啥？讓你看看我的誠意」。

更多網友則藉此反諷中國足球說，「老盧（魯拉），咱還是聊聊世界和平吧」、「咱們還是聊聊經濟和未來吧」、「不聊（中國）足球，咱們還是朋友」、「不至於，真不至於」、「傷口撒鹽了」、「別看大爺（魯拉）年紀大，心臟還挺好」。

足球 巴西 風暴

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