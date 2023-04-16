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習近平「求是」發文：加快構建新發展格局 加快科技自立

記者葉文義／綜合報導
預計16日出版的《求是》雜誌將發表中共總書記習近平重要文章「加快構建新發展格局 把握未來發展主動權」。(新華社)
預計16日出版的《求是》雜誌將發表中共總書記習近平重要文章「加快構建新發展格局 把握未來發展主動權」。(新華社)

新華社報導，預計16日出版的《求是》雜誌發表中共總書記習近平重要文章「加快構建新發展格局 把握未來發展主動權」。文章強調，中國14億多人口整體邁進現代化社會，規模超過現有發達國家人口的總和，其艱巨性和複雜性前所未有，必須把發展的主導權牢牢掌握在自己手中。

文章指出，中國是一個超大規模經濟體，而超大規模經濟體可以也必須內部可循環。事實充分證明，加快構建新發展格局，是立足實現第二個百年奮鬥目標、統籌發展和安全作出的戰略決策，是把握未來發展主動權的戰略部署。

文章指出，兩年多來，構建新發展格局扎實推進，取得了一些成效，思想共識不斷凝聚、工作基礎不斷夯實、政策制度不斷完善，但還存在一些突出問題。總體看，全面建成新發展格局還任重道遠。加快構建新發展格局，要從兩個維度來研究和佈局：一是更有針對性地加快補上產業鏈供應鏈短板弱項，確保國民經濟循環暢通；二是提升國內大循環內生動力和可靠性，提高國際競爭力，增強對國際迴圈的吸引力、推動力。

文章指出，必須堅持問題導向和系統觀念，著力破除制約加快構建新發展格局的主要矛盾和問題，全面深化改革，推進實踐創新、制度創新，不斷揚優勢、補短板、強弱項。

第一，更好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，增強國內大循環動力和可靠性。要把擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，供需兩端同時發力、協調配合，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水準動態平衡，實現國民經濟良性循環。

第二，加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。第三，加快建設現代化產業體系，夯實新發展格局的產業基礎。第四，全面推進城鄉、區域協調發展，提高國內大循環的覆蓋面。只有實現了城鄉、區域協調發展，國內大循環的空間才能更廣闊、成色才能更足。第五，進一步深化改革開放，增強國內外大循環的動力和活力。

供應鏈 習近平 中共

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