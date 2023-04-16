王毅晤德外長：中曾支持兩德統一 相信德也會支持中統一

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅15日在北京會見德國外長貝爾伯克。(新華社)

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅 15日會見到訪的德國 外長貝爾伯克。王毅在會見中談及台灣問題表示，中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。貝爾伯克回應，德方能理解台灣問題對中國的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策。

據大陸外交部官網，王毅表示，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分。島內「台獨」勢力圖謀破壞台海現狀，危及台海和平。要維護台海穩定，就必須堅決反對台獨分裂活動。

王毅說，中國將繼續堅定奉行獨立自主的外交政策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，順應全球化的時代發展潮流；堅定維護聯合國 權威和二戰後形成的國際秩序，反對單邊主義、強權霸凌，推動國際關係民主化。

他說，中德間有廣泛共識和共同利益，中方願同德方加強交流溝通，增進相互了解，籌備好新一輪中德政府磋商，共同應對氣候變化等全球性挑戰，推動雙邊關係健康發展，為動盪不定的世界釋放積極、正面信號。

貝爾伯克表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，德國作為歐洲大國，雙方加強對話溝通十分重要。德中具有許多共同利益，德方願同中方加強互動交流，增進相互了解，擴大經貿、旅遊、人文等領域合作，共同維護世界貿易暢通，推動德中關係不斷發展。雙方還就當前國際和地區問題廣泛交換了意見。