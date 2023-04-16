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迎魯拉 中奏名曲「新時代」 她情到深處當場落淚

中國新聞組／北京16日電
中方演奏巴西名曲「新時代」迎接魯拉一行，巴西文化部長當場落淚。(取材自觀察者網)
中方演奏巴西名曲「新時代」迎接魯拉一行，巴西文化部長當場落淚。(取材自觀察者網)

14日，北京的人民大會堂東門外廣場舉行儀式歡迎巴西總統魯拉訪華，期間軍樂團奏響巴西80年代經典名曲「新時代」（novo tempo），現場巴方代表團成員跟著輕聲吟唱起來，文化部長梅內塞斯情至深處默默抹淚的畫面引起中國網友注意。

觀察者網報導，在場許多代表團成員和巴西政府官員難掩激動，「在中國受到如此極具象徵意義和激動人心的歡迎儀式，我們生活在一個與友好國家合作並建立友誼的新時代。」

報導指出，巴西代表團如此激動，除了中方的歡迎儀式之盛大，還因為這首歌曲對於他們而言意義非凡。「新時代」由巴西著名音樂家伊凡·林斯（Ivan Lins）發行於1980年，當時正值巴西軍事獨裁政權的最後幾年。

1964年3月11日，古拉特總統被一次軍事政變推翻，從此巴西建立了一個軍事獨裁政權，經歷5任軍人總統，直到1985年巴西才恢復憲政。也是在這一期間，魯拉和一群左翼人士組成了工人黨，並與其他群眾組織一起推動了結束巴西獨裁統治的勞工運動和民主運動等。

CNN巴西版稱，「新時代」這首歌是中方根據巴西外交部的建議選擇的，蘊含著祝福中國和巴西兩國關係進入「新時代」的深意。

巴西 北京 勞工

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