迎魯拉 中奏名曲「新時代」 她情到深處當場落淚

中方演奏巴西名曲「新時代」迎接魯拉一行，巴西文化部長當場落淚。(取材自觀察者網)

14日，北京 的人民大會堂東門外廣場舉行儀式歡迎巴西 總統魯拉訪華，期間軍樂團奏響巴西80年代經典名曲「新時代」（novo tempo），現場巴方代表團成員跟著輕聲吟唱起來，文化部長梅內塞斯情至深處默默抹淚的畫面引起中國網友注意。

觀察者網報導，在場許多代表團成員和巴西政府官員難掩激動，「在中國受到如此極具象徵意義和激動人心的歡迎儀式，我們生活在一個與友好國家合作並建立友誼的新時代。」

報導指出，巴西代表團如此激動，除了中方的歡迎儀式之盛大，還因為這首歌曲對於他們而言意義非凡。「新時代」由巴西著名音樂家伊凡·林斯（Ivan Lins）發行於1980年，當時正值巴西軍事獨裁政權的最後幾年。

1964年3月11日，古拉特總統被一次軍事政變推翻，從此巴西建立了一個軍事獨裁政權，經歷5任軍人總統，直到1985年巴西才恢復憲政。也是在這一期間，魯拉和一群左翼人士組成了工人黨，並與其他群眾組織一起推動了結束巴西獨裁統治的勞工 運動和民主運動等。

CNN巴西版稱，「新時代」這首歌是中方根據巴西外交部的建議選擇的，蘊含著祝福中國和巴西兩國關係進入「新時代」的深意。