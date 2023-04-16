魯拉訪中雙邊協議裝滿行李箱：與訪美「簡直天壤之別」

中國國家主席習近平14日在北京與巴西總統魯拉舉行會談。(中新社)

巴西 總統魯拉15日結束對中國的國事訪問，他在離開北京前接受採訪，稱對此次訪問成果感到滿意。巴西前駐美大使巴博薩也稱，魯拉訪中雙邊協議裝滿了行李箱，與訪美簡直天壤之別。

環球網報導，據巴西總統辦公室新聞處發布的消息稱，魯拉在採訪中稱，他對此次訪中成果感到滿意，因為感受到了中方對與巴西合作非常感興趣，「我們之間的戰略合作將得到加強，我們也不需要為提升這種關係而與其他任何一方斷絕關係」。

魯拉還稱，中巴關係正處於發生重要變化的邊緣。「我們要離開原材料（貿易）階段，轉向其他緊迫話題。在數字領域我們有要向中國人學習的東西，我們也已開啟關於文化的對話。」

魯拉認為，巴西應關注中國在將中小學教育系統與互聯網相結合方面的潛力，而且加強兩國高校學生之間的學術交流項目也很重要。報導還稱，魯拉說，巴西在清潔能源領域潛力巨大，「中國人不僅可以幫助我們打造一個新的能源矩陣，而且他們的企業還可以與巴西企業建立聯繫。」

魯拉還稱，巴西在外交中以務實考量、國家商業利益和社會利益為主導，「不因政治或意識形態而作出選擇」。

魯拉於12日至15日對中國進行國事訪問，此訪期間中巴簽署貿易投資、數字經濟、科技創新、信息通信、減貧、檢疫、航天等領域的多項雙邊合作文件。

巴西資深外交官、前駐美大使魯本斯•巴博薩認為，魯拉此次訪中取得的成果與2月訪美之行對比「簡直是天壤之別」，「在拜登那裡，魯拉空手而歸，甚至在亞馬孫基金注資上美方也出手小氣。而與中國領導人會談後，魯拉的行李箱裝滿各種雙邊協議和合作計畫」。

另據BBC中文網報導，從魯拉訪中釋放的信號來看，巴西和中國，從科技、金融和國際秩序三個方面加強合作，都透露出繞開美國主導的體系的意味。

在科技領域，魯拉參觀了華為 的上海研究所，兩國還同意成立一個工作小組，研究雙方在半導體領域的合作可能。而華為是被美國封禁最嚴的中國企業之一，半導體則是美國對華封禁的重點領域。

在金融領域，魯拉的表態更直接，他在上海的新開發銀行的致辭中質疑，「為什麼這些國家都必須要以美元作為結算方式？」

在國際秩序上，魯拉表示，美國必須停止在烏克蘭「鼓勵戰爭」，「歐盟必須開始談論和平」。

巴西現在正越來越傾向於中國的敘事方式。」耶魯大學 法學院的中國問題專家莫里茲·魯道夫（Moritz Rudolf）接受紐約時報採訪時表示。