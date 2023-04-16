憂美公開間諜氣球報告 傳中拒重新安排布林肯往訪

媒體報導，中國方面拒絕重新安排美國國務卿布林肯訪問北京。(Getty Images)

金融時報15日披露，中國大陸拒絕重新安排美國國務卿布林肯訪問北京 ，原因則是擔心聯邦調查局（FBI ）將發布美軍擊落疑似中方間諜氣球 的調查結果。

根據四名熟知協商的人士說法，中國大陸已經告知美國，不準備重新安排布林肯在2月取消的行程，目前還不清楚拜登政府將如何處理該報告。

自美軍2月擊落疑似中方間諜氣球以來，FBI一直在分析打撈上岸的殘骸。據報導，中方官員擔心拜登政府可能把氣球的物證連同FBI報告一道釋出，而且調查結論有可能在布林肯訪中期間公諸於世。

據三名熟知3月「中國發展高層論壇」會議的人士表示，中國大陸外交部長秦剛當時向赴北京與會的美方人士提出了這個問題。其中一位人士指出，秦剛把FBI調查描述為使得美中關係難以穩定問題的另一個例子。

美方官員強調，這場危機是中方施放氣球飛越美國領空所引發的。FBI與美國國家安全會議則拒絕透露是否會公開調查。

報導稱，這個問題在拜登政府內部同樣引發分歧，部分官員想要把證據解密以便公開發布，好展示氣球正在進行偵察。此外，美國國會也可能催著公布FBI的結論，但其他官員指出，此時此刻正逢美中關係處於1979年建交以來的最低點，這麼做將破壞重啟兩國急需高層接觸的努力。

路透報導，本周稍早（11日）布林肯在記者會上表示，期待在條件成熟時拜訪北京，並強調遏制中國或捲入一場「新冷戰」，不是美國的目標。

據報導，德國馬歇爾基金會的中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中方不願氣球調查結果遭到公開，反映了「北京不相信美國，擔心美方利用氣球偵蒐情資，對中國不利。」過去擔任布希政府亞洲顧問的韋德寧（Dennis Wilder）表示，「美國比中國更急於促成雙方對話，這部分中方目前還沒有動機。對他們來說，讓美國人等一下也不是壞事。」

中央社報導，另有知情人士指出，北京不同意布林肯訪中的原因，也包括美國聯邦眾議院議長麥卡錫（KevinMcCarthy）在內的美國國會議員本月會見了訪美的總統蔡英文。