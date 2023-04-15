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王毅：希望德支持中國統一 德外長：堅持奉行一中政策

記者黃國樑／即時報導
德國外長貝爾伯克訪問中國，中共外事辦主任王毅與她會見。(路透)
德國外長貝爾伯克訪問中國，中共外事辦主任王毅與她會見。(路透)

據中國外交部消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見了德國外長貝爾伯克。王毅在會見中談及台灣問題表示，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分。要維護台海穩定，就必須堅決反對台獨分裂活動。他說，中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。貝爾伯克回應，德方理解台灣問題對中國的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策。

王毅表示，中國對外政策保持高度穩定性連續性，將繼續堅定奉行獨立自主的外交政策，為推動世界和平與發展發揮負責任大國作用；堅定奉行互利共贏的開放戰略，順應全球化的時代發展潮流；堅定維護聯合國權威和二戰後形成的國際秩序，反對單邊主義、強權霸凌，推動國際關係民主化。

他說，中德間有廣泛共識和共同利益，中方願同德方加強交流溝通，增進相互了解，籌備好新一輪中德政府磋商，共同應對氣候變化等全球性挑戰，推動雙邊關係健康發展，為動盪不定的世界釋放積極、正面信號。

王毅指出，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分。島內“台獨”勢力圖謀破壞台海現狀，危及台海和平。要維護台海穩定，就必須堅決反對台獨分裂活動。中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。

貝爾伯克表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，德國作為歐洲大國，雙方加強對話溝通十分重要。德中具有許多共同利益，德方願同中方加強互動交流，增進相互了解，擴大經貿、旅遊、人文等領域合作，共同維護世界貿易暢通，推動德中關係不斷發展。德方理解台灣問題對中國的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策。

陸外交部消息說，雙方還就當前國際和地區問題廣泛交換了意見。

德國 王毅 聯合國

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