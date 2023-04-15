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中國航天專家出國訪學 遭策反做間諜

中國新聞組／北京15日電
航天領域的科研人員趙學軍，在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員策反。（取材自央視）
航天領域的科研人員趙學軍，在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員策反。（取材自央視）

15日是第八個「全民國家安全教育日」，國家安全機關昨日公布多宗涉國安案件，其中有航天專家出國訪學被策反、境外反華勢力精心編造「人權故事」，利用「移民服務公司」宣稱自己「在國內遭受迫害」而提出政治庇護申請；也有海參養殖戶在軍事敏感區附近，以水質監測為名被安裝攝錄設備，令空中軍事行動及非開放海域潮汐、海流數據流向境外。

環球時報報導，航天領域的科研人員趙學軍，在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員約他吃飯出遊、贈送禮物，隨著關係拉近，對方不時向他詢問一些敏感問題，並支付不菲的諮詢費用，趙學軍臨近回國前，對方向他亮明了間諜情報機關人員身分，將趙學軍策反。

隨後，該國間諜情報機關為趙學軍配備了專用U盤和網站，用於下達任務指令和回傳情報信息；趙學軍訪學結束回國後，在國內多地繼續與該國間諜情報機關人員多次見面，通過當面交談及專用網站傳遞等方式向對方提供了大量涉密資料，並以現金形式收受間諜經費。

鄭富興、王培月是一家境外所謂「移民服務公司」的境內骨幹成員。（取材自央視）
鄭富興、王培月是一家境外所謂「移民服務公司」的境內骨幹成員。（取材自央視）

另據香港明報報導，「中央政法委長安劍」微信公眾號發文稱，河北省國安機關工作發現，鄭富興和王培月是一家境外所謂「移民服務公司」的境內骨幹成員，該公司以「正常渠道移民」為幌子，在中國境內招攬客戶，號稱僅需10萬元人民幣（約1.4萬美元）「辦證費」即可移民。該機構通過辦理旅遊簽證等方式將「客戶」送出國外，然後為其打造一套在國內受到政治迫害的敘事，要求「客戶」偽造包括戶口本、拘傳證、強制墮胎證明在內的各類「證件文書」。

央視也公布的辦案片段中，指該公司以「政治避難代辦費」等各種名義向「客戶」不斷索要費用，當中許多人最終因交不起費用，被該機構拋棄，在家人的接濟下艱難返回國內。

報導另稱，2019年8月，遼寧大連一名海參養殖戶帶領數名外籍人員，以「免費安裝海水質量監測設備」為名，在其海參養殖場安裝了海洋水文監測設備和海空監控攝錄設備。此後，監測設備的數據被源源不斷地傳輸至境外。

官方公布本月底召開的14屆全國人大常委會第二次會議將審議「反間諜法」修訂草案，可能對「幫助實施間諜行為」明確予以處罰。

間諜 移民 微信

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