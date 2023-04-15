陸基中段反導攔截技術 中國試驗成功

去年10月中國官媒公布早前陸基中段反導攔截技術試驗成功的畫面。（微信截圖）

中國國防部 14日晚間宣布，中國在境內進行一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。公告稱，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

根據公開資料顯示，中國先前已有六次進行陸基中段反導攔截技術試驗。最早一次是在2010年1月11日，但當時並未宣稱取得成功或試驗達到預期目的。隨後在2013年1月27日、2014年7月23日、2018年2月5日、2021年2月4日、2022年6月19日晚又進行了五次試驗，這五次試驗官方都宣稱達到試驗的預期目的。

2022年10月，官媒首度披露陸基中段反導攔截試驗的成功畫面內容。不少歐美媒體認為，這是中國增加軍事自信和軍事透明度的開端。同時也證明中國已經掌握了關鍵技術，並取得實質性的進展。

中段反導攔截試驗是一項非常複雜的技術，需要高超的空間控制、導彈制導和攔截技術等多方面的技術支援。中國陸基中段反導攔截的成功，不僅驗證技術的可行性，也表明了中國在這一領域的能力水平已經成為世界上的領先者之一。

根據相關報導，陸基中段反導攔截技術是指在彈道導彈的飛行中段，也就是在大氣層外實施攔截的技術。世界上只有中國、美國和日本 進行過類似中段反導攔截試驗。