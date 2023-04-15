我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

歐盟外交代表博雷利：世界變了 不懼怕中國崛起

中國新聞組／北京15日電
歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利表示，北京能否維持台海和平，及促使俄羅斯撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。（取材自上觀新聞）
歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利表示，北京能否維持台海和平，及促使俄羅斯撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。（取材自上觀新聞）

原訂4月13至15日訪中的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，因新冠陽性推遲行程，但他在歐洲時間13日仍發布了原計畫在大陸發表的演講稿指出，「世界變了，中國也變了」，儘管中歐在俄烏戰爭等議題上有所分歧，「歐洲不懼怕中國崛起」，且仍將致力於與華接觸合作、彌合分歧。並強調歐盟的「一個中國」政策從未改變。

中國媒體觀察者網報導，博雷利在題為「中國與中歐關係之我見」的演講稿中，以「世界變了，中國也變了」破題，首先談到自己此前三次訪華經歷，指中國大陸在過去50年完成讓數億人脫貧的「歷史性壯舉」，成為一個技術強國；而國際局勢也發生巨大變化，氣候變化、疫情和俄烏衝突均加劇了供應鍊和糧食、能源危機。這些變化也擴大了中歐間的認知差異。

博雷利稱，儘管如此，他仍堅信公共外交、個人和人際交流的重要性，這就是為什麼中歐間文化和人員交流需盡快恢復的原因。

博雷利並表示，當今世界，新的力量不斷湧出，「他們要求在國際秩序中佔有一席之地」，而歐洲必須接受一個更加多極化的世界到來的現實。「我們不懼怕中國的崛起……明天的世界歷史也將取決於中國如何運用其力量。我們不懼怕不斷變化的世界」。他並稱，「我們仍然致力於接觸與合作，並認識到中國在解決全球和地區問題中的關鍵作用」。

報導指出，尋求減少中歐貿易的逆差和「失衡」是博雷利文章中的重點之一。他援引數據指出，中國和歐盟的經濟關係牢固，到2022年，雙方貿易總額已達近8500億歐元（約9370億美元）。歐盟對華貿易逆差也已達創紀錄的4000億歐元，占歐盟GDP的2.3%。他認為必須通過「允許歐洲人更好地進入中國市場」來「減少這種失衡」。

談到台灣問題時，博雷利指出，歐盟的立場是一貫的、明確的，仍從根本上致力於歐盟的「一個中國」政策，從來沒有改變。他同時呼籲各方應避免挑釁，降低衝突爆發可能。

博雷利談及俄烏戰爭時說，歐盟希望中方可以承擔更多的國際和平與安全的責任，包括「推動俄羅斯聽勸服理」（help Russia to listen to reason）。就像中國為沙烏地阿拉伯和伊朗間外交關係重建提供的便利。

博雷利並強調，他「無意在這裡給中國上課或提出建議」。「歐洲尊重中國，欽佩中國的歷史、文化和令人印象深刻的經濟發展軌跡。我們知道，世界上的問題離不開中國」。而擺在中歐面前的真正挑戰，「在於如何最好地發展雙邊關係以及如何處理我們的分歧。這符合中國的利益，也符合歐盟的利益，也是我們欠世界的」。

歐盟 伊朗 疫情

上一則

山東淄博用燒烤誘人才 邀清華北大學生五一免費遊

下一則

沙塵暴掃及日韓 中專家：毋須根治 有利全球生態

延伸閱讀

CNN：宣揚避陷台灣危機 馬克宏遭批對世局充耳不聞

CNN：宣揚避陷台灣危機 馬克宏遭批對世局充耳不聞
余文生夫婦赴歐盟使館途中被拘留 歐盟要求放人

余文生夫婦赴歐盟使館途中被拘留 歐盟要求放人
馬克宏涉台言論對中示弱 歐洲外交高官相繼硬起來

馬克宏涉台言論對中示弱 歐洲外交高官相繼硬起來
十年前…美監控行為讓外交緊張 如今盟友習以為常

十年前…美監控行為讓外交緊張 如今盟友習以為常

熱門新聞

成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救