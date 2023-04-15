歐盟外交代表博雷利：世界變了 不懼怕中國崛起

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利表示，北京能否維持台海和平，及促使俄羅斯撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。（取材自上觀新聞）

原訂4月13至15日訪中的歐盟 外交與安全政策高級代表博雷利，因新冠陽性推遲行程，但他在歐洲時間13日仍發布了原計畫在大陸發表的演講稿指出，「世界變了，中國也變了」，儘管中歐在俄烏戰爭等議題上有所分歧，「歐洲不懼怕中國崛起」，且仍將致力於與華接觸合作、彌合分歧。並強調歐盟的「一個中國」政策從未改變。

中國媒體觀察者網報導，博雷利在題為「中國與中歐關係之我見」的演講稿中，以「世界變了，中國也變了」破題，首先談到自己此前三次訪華經歷，指中國大陸在過去50年完成讓數億人脫貧的「歷史性壯舉」，成為一個技術強國；而國際局勢也發生巨大變化，氣候變化、疫情 和俄烏衝突均加劇了供應鍊和糧食、能源危機。這些變化也擴大了中歐間的認知差異。

博雷利稱，儘管如此，他仍堅信公共外交、個人和人際交流的重要性，這就是為什麼中歐間文化和人員交流需盡快恢復的原因。

博雷利並表示，當今世界，新的力量不斷湧出，「他們要求在國際秩序中佔有一席之地」，而歐洲必須接受一個更加多極化的世界到來的現實。「我們不懼怕中國的崛起……明天的世界歷史也將取決於中國如何運用其力量。我們不懼怕不斷變化的世界」。他並稱，「我們仍然致力於接觸與合作，並認識到中國在解決全球和地區問題中的關鍵作用」。

報導指出，尋求減少中歐貿易的逆差和「失衡」是博雷利文章中的重點之一。他援引數據指出，中國和歐盟的經濟關係牢固，到2022年，雙方貿易總額已達近8500億歐元（約9370億美元）。歐盟對華貿易逆差也已達創紀錄的4000億歐元，占歐盟GDP的2.3%。他認為必須通過「允許歐洲人更好地進入中國市場」來「減少這種失衡」。

談到台灣問題時，博雷利指出，歐盟的立場是一貫的、明確的，仍從根本上致力於歐盟的「一個中國」政策，從來沒有改變。他同時呼籲各方應避免挑釁，降低衝突爆發可能。

博雷利談及俄烏戰爭時說，歐盟希望中方可以承擔更多的國際和平與安全的責任，包括「推動俄羅斯聽勸服理」（help Russia to listen to reason）。就像中國為沙烏地阿拉伯和伊朗 間外交關係重建提供的便利。

博雷利並強調，他「無意在這裡給中國上課或提出建議」。「歐洲尊重中國，欽佩中國的歷史、文化和令人印象深刻的經濟發展軌跡。我們知道，世界上的問題離不開中國」。而擺在中歐面前的真正挑戰，「在於如何最好地發展雙邊關係以及如何處理我們的分歧。這符合中國的利益，也符合歐盟的利益，也是我們欠世界的」。