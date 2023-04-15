我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

烏被征服中即攻台？ 中強烈不滿 重砲轟波總理

記者黃國樑／綜合報導
波波蘭總理稱一旦烏克蘭被征服，「隔天」中國可能就會攻擊台灣，引發中國強烈不滿。(路透) (路透)
波波蘭總理稱一旦烏克蘭被征服，「隔天」中國可能就會攻擊台灣，引發中國強烈不滿。(路透) (路透)

波蘭總理莫拉維茨奇13日在美國華府智庫「大西洋理事會」上表示，歐洲人試圖加強與中國的關係，可能正犯下歷史性的錯誤。他還提到，如果烏克蘭被征服，「隔天」中國可能就會攻擊台灣。此番言論被認為是在暗批法國總統馬克宏，但中國駐波蘭大使館對莫拉維莰奇的言論立即回擊，強調中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

綜合媒體報導，莫拉維茨奇「大西洋理事會」演講時說：「他們目光短淺，指望在中國販售更多歐洲聯盟（EU）的產品，卻得付出巨大地緣政治代價，使我們提升而非降低依賴中國。」

中國駐波蘭大使館發言人對此表示，個別波政府官員13日在美國智庫發表演講，公然將台灣問題與烏克蘭問題相提並論，妄稱如果烏克蘭戰敗，中國可能第二天就會攻打台灣。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者不存在任何的可比性。台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。

他強調，各方在烏克蘭問題上強調要維護主權和領土完整，在台灣問題上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。任何藉烏克蘭問題影射關聯台灣問題的企圖，都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是對中國內政的粗暴干涉。

他表示，一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中波關係的政治基礎。我們敦促波方有關官員充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，在涉台問題上謹言慎行，避免干擾中波關係大局。

烏克蘭 大使館 馬克宏

上一則

將成常態？招商銀行對員工「反向討薪」5800萬元

下一則

山東淄博用燒烤誘人才 邀清華北大學生五一免費遊

延伸閱讀

中國制裁麥考爾 游錫堃發文諷習近平

中國制裁麥考爾 游錫堃發文諷習近平
波總理稱烏被征服隔天中國即攻台 中強烈不滿堅決反對

波總理稱烏被征服隔天中國即攻台 中強烈不滿堅決反對
馬克宏訪荷倡歐洲主權 民眾斥「暴力與偽善總統」

馬克宏訪荷倡歐洲主權 民眾斥「暴力與偽善總統」
馬克宏海牙演說倡歐洲主權 遭抗議民眾喊話打斷

馬克宏海牙演說倡歐洲主權 遭抗議民眾喊話打斷

熱門新聞

成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救