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中國圍台實施軍演 印度：支持法治和平解決爭議

中央社／新德里14日專電

中國最近在台灣周邊實施軍事演習，印度外交部被印媒詢問時未直接回應，但重申印度支持法治為基礎建立的秩序、以對話方式和平解決爭議。

在昨天的每周例行記者會上，印度「寰宇一家」（WION）記者對中國圍台軍演一事提問，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）回應，印度對南海情勢的立場相當清楚，對最近的事態發展「沒有立即性的評論」。

但巴格奇補充，印度之前就多次提到維護法治秩序以及區域和平的重要性，同時盼見各方以對話方式處理爭議。

去年8月，當時的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國也在台灣周邊海空域舉行實彈演習。巴格奇當時呼籲各方克制，避免採取單方面行動及改變現狀，印度盼見各方降低緊張，共同維護地區和平及穩定。

另方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在中國擴張主義加劇之際訪中，發表勿為台灣捲入美中衝突及莫成美國附庸等言論，遭到印度的國際政治觀察人士抨擊。

曾是印度國家安全顧問委員會（NSAB）成員的謝蘭尼（Brahma Chellaney）10日在推特發文表示，馬克宏的發言恐將鼓勵中國對台灣採取更激烈的行動。

印度智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation,ORF）副會長潘特（Harsh V. Pant）昨天發表文章說，馬克宏的言論將成為北京樂於利用的工具，印太地區夥伴也將懷疑法國是否願共同嚴肅因應中國崛起的負面衝擊。

中國為反制台灣總統蔡英文出訪及過境美國，8日至10日在台灣周邊實施「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，國防部一度偵獲12小時內91架次共機和12艘次共艦擾台，台灣海峽局勢升溫引起印度媒體關注。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

印度 馬克宏 北京

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