與巴西總統魯拉會談 習近平：堅定支持發展中國家加強團結協作

中國國家主席習近平與巴西總統魯拉14日舉行會談，表態願積極探討共建「一帶一路」與巴西「再工業化」戰略對接。（取材自央視新聞）

中國國家主席習近平 14日下午與來訪的巴西 總統魯拉會談，習近平強調雙方分別為東、西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，他呼籲雙方要堅定支持發展中國家加強團結協作，表示願與巴西在各個多邊框架內加強戰略協作。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）14日當日中午先前往天安門廣場獻花圈，下午才與習近平會談。據央視新聞消息，習近平對魯拉表示「在北京春暖花開的時節再次見到老朋友，我感到十分親切」。習近平指出，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益。

習近平還提到，雙方要保持經常性戰略溝通，加強治國理政經驗交流，「堅定視彼此為重要發展機遇，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，堅定支持發展中國家加強團結協作」。他表態歡迎更多巴西優質產品進入中國市場，更指出願積極探討共建「一帶一路」與巴西「再工業化」戰略對接。公開資料顯示，巴西至今沒有簽署「一帶一路」相關協議。

習近平還提到，中國願與巴西一道繼續辦好「中拉論壇」，加強同南方共同市場、南美國家聯盟合作。「面對世界百年未有之大變局，中巴要站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義」。

魯拉則說，很高興參觀了華為公司並會見了中國有關企業代表，對中國在5G等領域發展成就深表欽佩，希望拓展兩國相關領域合作，歡迎中國企業赴巴投資合作，助力巴實現數位轉型和低碳發展。

就烏克蘭 問題，雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持，呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用，決定就此保持溝通。

會談後，兩人共同見證簽署貿易投資、數位經濟、科技創新、資訊通信、減貧、檢疫、航太等領域多項雙邊合作文件。雙方並發表「關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」。