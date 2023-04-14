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一帶一路受阻？漢堡港列關鍵設施 德重審中資入股案

國際中心／綜合報導
中遠海運在全球37個港口投資46個碼頭，漢堡港將會是中遠在歐洲布局的最後一個環節。(取材自觀察者網)
中遠海運在全球37個港口投資46個碼頭，漢堡港將會是中遠在歐洲布局的最後一個環節。(取材自觀察者網)

德國經濟部12日表示，德國聯邦資訊安全局（BSI）將漢堡港列為「關鍵基礎設施」後，德國將重新評估是否允許中國國有企業取得其中一處碼頭持股。

法新社報導，經營漢堡港的漢堡港口與物流公司（HHLA）在電郵聲明中說，漢堡港在「2023年初」被德國當局歸類為關鍵基礎設施，意味德國必須重新評估這筆交易，最終可能會予以禁止。

德國經濟部發言人表示：「既然先決條件改變了，我們正在研究這將對整體情勢產生何種影響。」他拒絕對評估結果多加揣測。

德國去年批准大陸航運巨頭中國遠洋海運集團（Cosco）收購漢堡港貨櫃碼頭至多24.9%股份，引發爭議。

德國總理蕭茲去年打算貫徹大陸這項投資計畫，引來強烈反彈。柏林當局去年10月達成協議，將中遠集團入股漢堡港托勒奧特貨櫃碼頭後持股率從35%減至低於25%，希望平息爭議同時讓中資投資。

新的安全評估意義重大，因為即便是蕭茲盟友、漢堡市長茨恩雀爾等堅定支持這項交易的人士，如今也主張中方不應獲准使用關鍵基礎設施。

鑑於對大陸人權、中俄關係及台海緊張局勢升級的擔憂，德國一直在重新評估與大陸的經濟關係。

德國政府去年11月以國家安全為由，決定阻止中國大陸企業對兩家德國晶片製造商潛在投資。德國也修正對外投資政策，對與大陸有業務往來的企業設定投資擔保上限，以期減少對北京依賴。

入股托勒奧特貨櫃碼頭是北京更廣泛戰略的一環，目的是控制對其覆蓋全球「一帶一路」倡議至關重要的基礎設施。中遠集團已持有荷蘭鹿特丹和比利時安特衛普這兩個歐洲最大港口的股份，並控制希臘雅典的彼里夫斯港，同時籌畫擴建德國西部的杜伊斯堡這個歐洲最大內陸港。

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