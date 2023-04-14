不甩美制裁 日媒：中港企業輸俄羅斯美製晶片

儘管美國早已對俄羅斯實施制裁，但媒體披露，俄羅斯持續透過各種迂迴管道取得晶片，很大部分是經由香港和中國大陸的小型貿易商。（路透資料照片）

日媒調查發現，俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發一年後，儘管美國早已對俄國 實施制裁，期間仍有價值數億美元美製半導體流入俄國，經由香港 和中國大陸輸俄數量更飆升10倍。美媒指出，中港企業無視美制裁鋌而走險，可能因俄國開出了高價收購做為武器使用；但也有專家認為不宜斷言這些晶片 都用於軍事用途，這些中港的中小型貿易公司取得這些晶片的過程才應深究。

俄烏戰爭去年2月爆發後，美國即禁止美製半導體輸往俄國，希望削弱俄國戰力，因為晶片是飛彈、戰車、無人機和軍機的重要零件，攸關導向系統、雷達和夜視裝置等的功能。中央社引述日經亞洲報導指出，儘管如此，俄國持續透過各種迂迴管道取得晶片，很大部分是經由香港和中國大陸的小型貿易商。

報導指出，由印度市場研究公司Export Genius取得並檢視俄國自去年2月24日至12月31日的進口紀錄顯示，期間有3292項價值至少10萬美元的相關進口交易，其中2358項標示為英特爾公司、超微公司和德州儀器公司等美國晶片業者產品比重約7成，交易總值至少7億4000萬美元。2358項中有1774項由中港的中小型公司供貨，比率達75%，有些在俄國侵烏後才設立。這些交易的金額合計約5億7000萬美元。

另外，在其中一項價格最昂貴的交易中，香港的「啊咕信息技術有限公司」出口單價高達1萬美元的英特爾晶片到俄國，包括英特爾和超微的微處理器，超微子公司賽靈思（Xilinx）生產的可編程邏輯閘陣列（FPGA），後者是種積體電路，大都用於飛彈。日經亞洲指出，上前高價可能反映出俄國尋求取得先進晶片。

美國之音報導，有軍事專家相信，商人把俄烏戰事視為商機，也反映了美國採取的制裁措施存在不少漏洞。軍事專家李正修認為，中港企業成為美國製造晶片轉俄中轉站並非偶然，可能因為俄羅斯方面開出了高價。

台灣的中華戰略前瞻學會研究員王信力則認為，目前不宜斷言，這些輸俄的美製晶片都用於軍事用途。 因晶片小到手機，大到戰機都可以使用，這只能證明，俄羅斯真的非常需要晶片。問題是，「這些小型貿易公司是如何取得這些晶片的？」