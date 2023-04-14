禁入境、凍結在中財產 北京3措施制裁訪台麥考爾

美國眾議院外交委員會主席麥考爾因訪台舉動招致北京不滿。(路透)

中國大陸昨宣布對上周訪問台灣的美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）採取制裁措施。這是近半月來中方第二度對嚴重違反一個中國原則的美國政客實施制裁，顯示北京 當局對涉台獨的美重量級政治人物的制裁變得更為急促。官媒引述學者稱，對麥考爾反制有助威懾美國乃至其盟國的政客，使他們不敢鋌而走險；也使國際社會更加嚴肅地對待一中原則 。

據中國外交部網站13日消息，外交部指出，美國德克薩斯州共和黨聯邦眾議員麥考爾近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行，「並於近期率團竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

依據「反外國制裁法」規定，中方即日起對麥考爾採取以下三項反制措施：凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境。

麥考爾率領的跨黨派議員訪問團4月6日抵台訪問，4月8日與從美國返台的蔡英文 總統會面。麥考爾透露，他與蔡英文討論了將低軌道衛星高速網絡星鏈（Starlink）系統引入台灣的可能性，並保證將協助為台灣提供軍事訓練與加快美國對台軍售交付。

環球時報引述外交學院國際關係研究所教授李海東說，北京對麥考爾採取反制措施有助於向國際社會表明中國的嚴肅立場，從而威懾美國乃至其盟國的政客，使他們在涉台問題上更為謹慎、不敢鋌而走險；此外也向國際社會展示了台灣問題在中美關係和區域安全中的極端重要性，使得國際社會更加嚴肅地對待一中原則。

另據大公報報導，中方反制麥考爾意在震懾台獨。這是近半個月來中方第二度對嚴重違反一個中國原則的美國政客實施制裁。4月7日，中方以為蔡英文在美從事台獨分裂活動提供平台和便利，對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人採取反制措施，包括嚴格限制中國境內的高校、機構等組織和個人與其進行有關交易、交流、合作等活動等。