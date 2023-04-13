反中立場鮮明的德國外長訪京 對話秦剛

德國外交部長貝爾伯克(中)本周訪中。(Getty Images)

中國外交部發言人汪文斌昨天在外交部網站宣布，德國 外長貝爾伯克應中國外交部長秦剛 邀請，13日至15日訪問中國，秦剛將和貝爾伯克主持第六輪中德外交與安全戰略對話。其後汪文斌被問到中方如何評價當前中德關係及對貝爾伯克訪中的期待，他說在當前國際形勢下，中德外長舉行戰略對話，有利於落實兩國領導人重要共識，共同應對全球性挑戰。

由於貝爾伯克過去反中立場鮮明，也曾對中國大陸的對台立場不表認同，將台灣與烏克蘭相提並論，曾引來中國透過外交管道抗議。但就在法國總統馬克宏訪中後不久，貝爾伯克旋即也赴北京 對話，這次出訪自然備受矚目。

汪文斌表示，中德是全方位戰略夥伴，去年兩國慶祝建交50周年，半個多世紀以來，中德堅持互尊互信、互利共贏，推動兩國關係取得長足發展，各領域務實合作不斷拓展深化，為中歐關係發展注入穩定性和正能量，也為世界和平與繁榮作出貢獻。

另據法廣網報導，德國政府昨天表示正重新考慮幾個月前授予一家中國集團入股德國漢堡集裝箱碼頭股份的授權，主要因為該集裝箱碼頭現在被歸類為德國「關鍵基礎設施」。

德國經濟部發言人在新聞發布會上說，「隨著情況發生變化，我們正在進行重新審查，但我無法預測該程序的結果」。

漢堡港口是德國最大的商業港口，也是歐洲第三大港，排在荷蘭鹿特丹、比利時安特衛普之後。

現任習近平外交思想研究中心秘書長、中國國際問題研究院院長徐步，昨日上午在北京中國記協新聞大廳舉行茶會就中國最近的外交形勢回答記者提問。對於近期各國領導的訪華熱潮，徐步表示，只要這些國家‍‍都基於相互尊重，合作共贏的理念跟中國發展關係，‍‍中方都會非常願意加強合作，‍‍共同推進世界的和平安全發展。

另外，對於近期各國領導人陸續訪華，現任習近平外交思想研究中心秘書長、中國國際問題研究院院長徐步昨日表示，只要這些國家‍‍都基於相互尊重，合作共贏的理念跟中國發展關係，‍‍中方都會非常願意加強合作，‍‍共同推進世界的和平安全發展。