中美科技戰正緊繃 巴西總統擬訪華為上海創新中心 美恐不滿

巴西總統魯拉(左三)和夫人(左二)12日晚抵達上海，在機場接受少年宮孩子獻花。（新華社）

巴西 總統魯拉12日起到中國展開為期四天的國事訪問。巴方透露，雙邊擬簽訂20項合作協議，另為巴西航空工業公司（Embraer）拿下20架飛機訂單。而魯拉首站來到上海，將參觀中國科技巨頭華為 。惟媒體報導，中美關係緊繃之際，魯拉赴華為恐引美國不滿。

魯拉此行率領近300人「豪華代表團」訪問中國，港媒報導，巴西外交部透露，預計魯拉此訪，中巴雙方將簽署約20項協議，數量可能還會增加，內容將涉及醫療衛生、農產品、教育、文化、金融、工業、科技等領域。

美國之音引述彭博報導，兩名知情人士透露，魯拉將於13日拜訪華為的上海創新中心，此舉恐引起美國不滿，因為美國認為這家科技公司對其國家安全構成威脅。

據報導，華為在巴西耕耘多年，巴西運營商早就使用華為5G 進行試驗。去年3月，華為在巴西設立第一座在生產過程中使用5G的智能製造工廠。巴西監管機構今年也證實，預計到2023年下半年底，巴西將在約1610個地區開通5G網路，使得華為在巴西訂單大幅增加。

美國聯邦通信委員會(FCC)早在去年11月便下令禁止採購華為和中興的新電信設備，稱它們對美國的國家安全構成「不可接受的風險」。國會眾議院也將在下周投票審議「反制不可信海外電信法案」 (Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act)，該法案要求國務院報告美國北約盟國和其他國家在其5G網路中使用華為和中興通訊等公司電信設備或服務的情況。

另據路透援引知情人士稱，巴西航空工業公司擬在魯拉訪華期間，簽署一份向一家中國航空公司出售20架商用飛機的協議。巴西航空工業公司自2016年關閉位於哈爾濱的工廠以來，一直難以在中國找到新商機，此筆交易將標誌其公司在中國取得突破。

在2003年魯拉第一個總統任期期間，巴西曾與中國中航集團的合資企業生產上一代的區域型噴射機(Regional Jet)和萊格賽650公務機(Legacy 650)。

中國外交部發言人汪文斌近日在例行記者會上表示，中方願同巴方一道，以此訪為契機，推動兩國各領域互利友好合作提質升級。汪文斌表示，魯拉總統康復後不久即率大型代表團來華進行國事訪問，充分體現了中巴兩國對此訪和對發展雙邊關係的高度重視。

據巴西官方公布，魯拉將於14日會見中國國家主席習近平、國務院總理李強等主要領導人。