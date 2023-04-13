RCEP生效 有助中強化區域產業鏈

菲律賓完成程序後，「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」即將全員生效，圖為2020年11月RCEP完成簽署。（歐新社）

菲律賓近日向東協秘書長交存「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP ）核准書，代表RCEP將在所有15個成員國全面生效，中國商務部 指出，這是「全球最大的自貿區將進入全面實施新階段」，有助於鞏固和強化區域產業鏈供應鏈。

中國商務部12日在官網指出，4月3日菲律賓已經提交核准書，60天後即6月2日RCEP將對菲律賓生效，「全球最大的自貿區將進入全面實施新階段」。

消息指，未來菲律賓將新增對中國汽車及零部件、部分塑膠製品、紡織服裝、空調洗衣機等零關稅待遇，經過一定過渡期，關稅將從3%到30%逐步降為零。在服務和投資 領域，菲律賓承諾對超過100個服務部門開放市場，顯著開放海運、空運服務，在商業、電信、分銷、金融、農業和製造業領域，也給予外商更具確定性的准入承諾。中國是菲律賓最大交易夥伴、第一大進口來源地和第三大出口市場。

中國商務部指出，RCEP的全面生效將有助擴大中國與RCEP成員國間貿易投資規模，滿足中國內部消費擴大升級需要，鞏固和強化區域產業鏈供應鏈，推動全球經濟長期繁榮發展。

RCEP是2020年11月15日在RCEP領袖峰會以視訊方式簽署，於2022年1月1日生效，成員國包含中國、東協10國（印尼、柬埔寨、緬甸、寮國、越南、汶萊、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞）及日本、南韓、澳洲與紐西蘭。根據中國官方統計，2022年全年中國對RCEP成員國貿易額為人民幣12.95兆元（約1.88兆美元）。