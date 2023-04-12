準備好了 中強調「最快速度」接丫丫回國

孟菲斯動物園公布運輸丫丫的集裝箱。（取材自南方都市報）

「丫丫」快回家了。中國外交部昨天表示，旅美大熊貓「丫丫」和已經死亡的「樂樂」遺體送返中國的出口許可證，預計於12日公示後即可按程序研究發放，待發放之後，「丫丫」和「樂樂」將搭乘溫控卡車，以「最快速度」由美國聯邦快遞直接送達至上海浦東國際機場 ，並進行隔離檢疫。美國孟菲斯動物園 一名高級獸醫和一名飼養員將隨行。

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中國外交部發言人汪文斌昨天表示，按照中國動物園協會和美國孟菲斯動物園之間達成的大熊貓合作研究協議於4月7日到期。下一步，美國魚類及野生動物管理局在4月12日結束大熊貓「丫丫」和「樂樂」出口許可證的公示之後，按程序研究發放出口許可證。

汪文斌表示，中方已做好接返大熊貓「丫丫」回國的各項準備，並將與美方合作機構加強協調，完成運輸前的健康評估。許可證發放後，將以最快速度將大熊貓「丫丫」平安運送回國。目前，經中美專家檢視，「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，整體狀態相對平穩。

南方都市報報導，美國魚類及野生動物管理局日前收到來自孟菲斯動物園的申請，公示期31天，截至4月12日。據申請文件，「樂樂」被發現死亡後，為確保「丫丫」平安，孟菲斯動物園對「丫丫」實行24小時看護。「丫丫」將通過溫控卡車，從孟菲斯動物園封閉運輸至孟菲斯國際機場。完成海關清關和相關檢驗後護送至美國聯邦快遞樞紐，由美國聯邦快遞直接送達至上海浦東國際機場。

據悉，在孟菲斯動物園負責看護熊貓的一位飼養員以及孟菲斯動物園高級獸醫費莉西婭·奈特莉博士將全程監測「丫丫」運輸途中的狀態，並將乘坐運輸大熊貓的飛機前往中國，確保「丫丫」回國旅途順利。

孟菲斯動物園還表示，他們在例行的飼養檢查中收集了大熊貓「樂樂」的血清和精液樣本，根據與中方協議，這些血清和精液樣本也將由孟菲斯動物園直接運輸至上海動物園。