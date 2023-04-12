旅法中國大熊貓「歡歡」和「圓仔」 租期延至2027年

「歡黎黎」和「圓嘟嘟」。（取材自觀察者網）

法國博瓦勒動物園 園長魯道夫·德洛爾是法國總統馬克宏 「豪華」隨行團中的一員，談到此行目的時，他直言「想續租大熊貓」。回到法國的德洛爾近日宣布，博瓦爾動物園中的「歡歡」和「圓仔」續租成功，將至少在動物園留至2027年。

據法國BFM電視台和法國新聞台報導，德洛爾說：「我們此前面臨的挑戰是如何與中方正式延長大熊貓的合作關係，現在已經做到了」，德洛爾高興地說，在陪同馬克宏訪華期間，他與中方達成一致：「歡歡」和「圓仔」將留在博瓦勒動物園至少到2027年。

大熊貓「歡歡」（雌性）和「圓仔」（雄性）於2012年在中法大熊貓繁育合作計畫框架下出借給法國，該計畫為期10年，本應在2022年到期，但因疫情 延遲到2024年。2017年，「歡歡」和「圓仔」經人工授精懷孕誕下兒子「圓夢」；2021年，雙胞胎女兒「歡黎黎」和「圓嘟嘟」降生。

據現行國際法等規定，在中國境外出生的熊貓幼崽也屬於中國，須在進入繁殖期（通常2到4歲）時回國「相親」「養老」，以避免近親繁殖，也保證晚年有救治經驗豐富人員的看護。

德洛爾表示，已經年滿4歲的「圓夢」將很快送回中國，目前還沒有確定具體時間，「因為現在沒有太多飛往中國的航班」。

德洛爾還透露，雙胞胎女兒「歡黎黎」和「圓嘟嘟」將在法國待到2025年，年滿4歲才會返回中國。他說，法國民眾還有兩年的時間可以到動物園看望「歡黎黎」和「圓嘟嘟」，希望到2025年，「我們也許會有其他的熊貓寶寶降生」。

法國BFM電視台和法國新聞台稱，自5年前「歡歡」和「圓仔」抵法後，法國便掀起了「大熊貓熱」。數據顯示，博瓦勒動物園的參觀人數自2012年起不斷打破紀錄，去年遊客數量較前年增長足足43%，超過200萬人次。