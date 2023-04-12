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懷抱「金磚」夢 巴西總統魯拉首站是上海

中國新聞組／北京12日電
中國的「老朋友」魯拉率300人代表團訪華。（取材自魯拉個人推特）
中國的「老朋友」魯拉率300人代表團訪華。（取材自魯拉個人推特）

巴西總統魯拉展開為期三天對中國的國事訪問之旅，但他此行的首站不是外界預料的北京，而是上海。有分析指出，主要是魯拉為出席巴西前總統迪爾瑪·羅塞夫任金磚國家新開發銀行行長的就職典禮；另一個重要原因是，就任100天的魯拉急切想在任期中搞好經濟，先實地考察經濟中心上海，有助為接下來的中巴領導人會晤與洽談更多合作打下基礎。

魯拉訪華的第一站由北京改為上海，新民晚報「海上客」微信公號分析指出，除出席金磚國家新開發銀行行長就職典禮，也將參觀科技公司華為和剛剛落成的書贊桉諾研發與創新中心。

魯拉於2002年首次擔任巴西總統，之後於2008年連任。也正是魯拉上一次任內，中國與巴西貿易額上漲12倍，中國取代美國成為巴西最大貿易夥伴。當魯拉出獄再當選巴西總統，就立即表達希望對華進行國事訪問。而魯拉和中國國家主席習近平早在2009年2月就曾在巴西會晤並培養的友誼，對如今中巴間繼續發展關係，有良好的促進作用。

魯拉出訪中國之前，當地時間6日晚，他簽署了巴西重回南美洲國家聯盟命令。巴西於2019年退出該聯盟，巴西的內政、外交政策也一度唯美國馬首是瞻，但後果是經濟一度混亂，魯拉懷更多「金磚」夢，欲使巴西逐漸重回正軌，心中還是南方國家能夠攜手發展的夢想。

4月10日是巴西總統魯拉上任第100天的日子。目前他面臨的是一個受新冠疫情沉重打擊且經濟受到嚴重困擾的「分裂」國家。加上反對派議員認為他的成績單不及格，恢復經濟成了魯拉第三個總統任期的最大挑戰。

中國現代國際關係研究院拉美所副所長孫岩峰分析，隨魯拉訪中的企業家多達數百名，凸顯巴西企業界對發展中巴經貿關係的高度期待。巴西希望搭上中國經濟發展的列車，把中國的投資、中國的科技，以及中國的市場真正作為巴西未來發展的機遇。

中國政法大學教授曹興指出，魯拉先去上海而不是北京，傳達出三個信號。一是地理位置因素制約，從巴西到中國需在歐洲轉機，而歐洲飛上海直航班次最多；二是魯拉多次表示巴西要學習中國的發展模式，尤其對上海感興趣，赴上海考察是學習中國發展經驗的務實做法；三是巴西是金磚國家的一員，先去上海參加羅塞夫的就職典禮，同時也是進一步了解金磚國家的合作計畫，為接下來的中巴領導人會晤打下基礎。

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