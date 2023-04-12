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巴西總統魯拉訪中 盼入「帶路」、甩開美元

中國新聞組／北京12日電
巴西總統魯拉（左）將於12至15日訪問中國，外電報導，魯拉預定14日與中國國家主席習近平會面。圖為魯拉在巴西一場部長級會議上向財政部長哈達德致意。（路透）
巴西總統魯拉（左）將於12至15日訪問中國，外電報導，魯拉預定14日與中國國家主席習近平會面。圖為魯拉在巴西一場部長級會議上向財政部長哈達德致意。（路透）

巴西總統魯拉12日抵中國訪問，將會見中國國家主席習近平，討論人民幣貿易協議、調停俄烏等話題；而據報導，魯拉此行除企圖擺脫對美元的依賴，還有一個目標是讓巴西加入「一帶一路」倡議。美媒則指出，中國將藉魯拉之行，以經貿合作與投資作為利誘，爭取巴西這樣的「南南國家」在政治上的支持，打造與西方對抗的新秩序。

中國外交部昨天宣布，魯拉於12日至15日對中國進行國事訪問。當地時間10日，魯拉執政滿100天，當晚11時許他發布推特「預告」自己即將開啟訪華之行，並表示期望加強巴中之間的貿易夥伴關係。此前，魯拉還發推稱，巴西與中國的關係非常好，都是金磚國家的一部分，中國是巴西的主要貿易夥伴」，巴西將努力對華銷售更多產品，加強與中國的貿易聯繫。

香港01報導，魯拉與習近平將討論經貿議題，包括不久前雙方達成的人民幣貿易協定，以降低雙邊關係中對美元的依賴。中巴3月宣布建立清算所，保障不使用美元的結算以及本幣貸款，讓巴西和中國企業使用人民幣進行商業交易和貸款。巴西央行並稱，人民幣已取代歐元，成為巴西外匯儲備中第二重要的貨幣。

魯拉並將在訪華期間邀請習近平訪問巴西，「我將邀請習近平來巴西進行雙邊會談，讓他了解巴西，向他展示我們希望中國投資的項目」，以加强兩國關係，並稱「我們希望中國人進行投資，以在巴西創造新的就業機會和新的生產性資產」。另自由亞洲電台報導稱，有消息指，魯拉這次訪華的目標之一是讓巴西加入「一帶一路」倡議，以獲得中國更多的基礎建設投資。

近年來，中國在拉丁美洲的影響力不斷增加。自2009年開始，中國替代美國，成為巴西最大的貿易夥伴。

另據外電報導，魯拉預定14日與習近平會面時，雙方討論調停俄烏戰爭。巴西外長維埃拉說，魯拉希望推動他的調解談判計畫，以結束戰爭。

美國之音報導指出，今年是巴西與中國建立首次貿易關係以來的50周年，此次也是魯拉第三次正式訪華，巴西政府目標在重啟與中國的關係。魯拉並將於14日會見人大委員長趙樂際、國務院總理李強，並和習近平一同出席為他準備的官方儀式及首腦會談。

報導認為，中國正在以經貿合作與投資作為利誘，爭取巴西這樣的「南南國家」在政治上的支持，打造與西方對抗的新秩序。

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