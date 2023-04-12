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中澳談妥大麥關稅 有助澳洲生產商更快重返中國市場

中國新聞組／北京12日電
大麥是澳洲向中國出口的三大農產品之一。（路透）
大麥是澳洲向中國出口的三大農產品之一。（路透）

根據中國商務部網站昨晚發布，商務部發言人就中澳解決大麥爭端達成共識發表聲明。

聲明指出，近期中澳在世貿組織框架下，就大麥雙反措施爭端進行了友好協商，並達成共識，體現了互利合作精神。中澳同為世貿組織成員，互為重要的貿易夥伴。中方願與澳方一道，繼續本著對話協商合作精神，照顧彼此產業關切，妥善解決經貿爭議，包括目前仍在世貿專家組階段的兩個案件，共同推動雙邊經貿關係行穩致遠。

澳洲廣播公司和彭博社報導，澳洲外交部長黃英賢和貿易部長法瑞爾宣布，澳方現已暫停就中方對澳大麥徵收「雙反」關稅一事向世貿組織（WTO）提起的申訴。消息發布後，澳元隨之走高。

黃英賢表示，澳洲政府希望加快解決大麥關稅問題，目前正在尋求與中方就此達成協議，以找到較WTO申訴更快速的解決方法。

黃英賢認為，雙方談判可能有助於澳洲大麥生產商更快地重返中國市場。「貿易問題的穩定和解決需要時間，但我們很高興建設性對話已經恢復。」

大麥是澳洲向中國出口的三大農產品之一。

中國外交部昨就相關問題回應，中方願同澳方一道進一步落實兩國領導人峇里島會晤達成的重要共識和中澳外交與戰略對話成果。

澳洲 商務部 關稅

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