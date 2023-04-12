台海緊張 白宮：拜登盼通話習近平 中：別干涉內政

白宮國安會戰略溝通協調官柯比10日在例行記者會指出，美國總統拜登期待與中國國家主席習近平再次交談。圖為習近平（左）2022年11月14日於印尼峇里島與拜登會晤。（新華社）

解放軍環台軍演剛落幕，白宮 坦言當前台海局勢緊張，美國總統拜登 期待在適當時機，再次與中國國家主席習近平通話。中國外交部發言人汪文斌則表示，當前中美關係遭遇困難，責任不在中方。

美國之音報導，白宮國安會戰略溝通協調員柯比 10日在白宮例行記者會被問到拜登為什麼沒有拿起電話打給習近平？柯比說：「拜登總統期待與習主席再一次交談。」

柯比表示，「我們在適當時間會這麼做。我們肯定會讓你們知道情況的發展。重要的是那些溝通渠道保持開放。當然現在局勢很緊張。我們希望見到這種關係能有一個更好的立足點，當時機適合兩位領導人交談時，它就會發生。」

柯比還說，美國在準備讓國務卿布林肯能按幾個月前計畫的那樣前往北京。

布林肯原定2月5日訪問中國，出發前夕爆發「間諜氣球」事件，因此決定延後訪中。不過副助理國務卿華自強（Rick Waters）先行在3月底訪問了香港、上海、北京等地，此行被視為為布林肯鋪路。

據報導，柯比透露，現在美國也正和中國討論關於財政部長葉倫及商務部長雷蒙多訪問中國事項進行安排。

柯比告訴媒體，與中國關係的緊張程度高，美國急於讓兩國關係恢復到更好的基礎。

報導稱，中國外交部發言人汪文斌11日回應稱，美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊破壞兩國關係的政治基礎，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。