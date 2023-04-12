習近平赴湛江 港媒：料檢閱南海艦隊 分析：三大戰略考量

中國國家主席習近平10日在廣東湛江市徐聞港考察。（新華社）

中國國家主席習近平 日前罕見飛廣州「招待」法國總統馬克宏 ，引發外界猜測是否另有特殊行程。據新華社報導，習後來轉赴湛江，10日先後考察海水養殖基地、紅樹林、徐聞港、環北部灣廣東水資源配置工程等。值得一提的是，由於南海艦隊（南部戰區海軍）總部位於湛江，有港媒稱「習此行料檢閱南海艦隊」。

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不過，據新華社報導內容，未提到習近平此行是否檢閱軍隊。根據網傳照片顯示，習近平現身恆興集團，這是湛江一家大型農產品民營企業，員工超過萬人。習近平到湛江，除了廣東省委書記黃坤明，政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇以及中央政策研究室主任江金權也現身。

另據大公報引述央視新聞報導，五年前，習近平總書記赴廣東考察時，要求把汕頭、湛江作為重要發展極，打造現代化沿海經濟帶。這次在湛江，總書記考察四個地方，從海洋漁業、生態保護，到港口運營、水資源配置，從耕海牧漁，到調豐補缺，每一處都事關民生福祉，每一處都承載戰略考量。

10日上午，習近平首站來到位於湛江市東海島的國家863計畫項目海水養殖種子工程南方基地。這個基地是集水產飼料、種苗、養殖等為一體的綜合研發平台。涉及的水產品類包括南美白對蝦、金鯧魚、石斑魚等。

值得一提的是，習近平在去年同一天開啟海南考察，第一站也是看種子。從去年到三亞看南繁科研育種，到這次到湛江看海水養殖育種，傳遞了習近平對種業振興的殷殷關切。

10日下午，習近平來到徐聞港考察。徐聞港地處瓊州海峽黃金通道大陸端咽喉，是全球最大的客貨滾裝碼頭。年吞吐能力為車輛約320萬輛次、旅客約1730萬人次，實現水路、陸路、鐵路、城市公交無縫對接。

大公報報導分析指出，習近平廣東之行，有三大戰略考量，分別是：深化改革開放、把握高質量發展、大興調查研究。但外界更關注的是習此行的軍事考察意涵。

南海艦隊是鎮守中國南大門，維護南海主權的頭號主力，總部位於湛江。習此次湛江行，外界料習會檢閱南海艦隊。

但當局雖未表明習此行是否真的檢閱南海艦隊，中新社11日卻揭露，南部戰區海軍航空兵某大隊，4月上旬進行一系列訓練，聚焦體系作戰，提升預警探測能力。