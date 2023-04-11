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旅美大熊貓丫丫月底返中須過3關 飼養員陪護 須克服隔離檢疫、適應家鄉、繁殖 上海入境再赴北京動物園生活

中國新聞組／北京11日電
大熊貓丫丫即將回國。( 視頻截圖)
大熊貓丫丫即將回國。( 視頻截圖)

美國田納西州孟菲斯動物園近日為即將歸國的雌性大熊貓「丫丫」舉行歡送會。工作人員表示，「丫丫」可能會在動物園待到本月底，隨後返回中國。據悉，「丫丫」預計將從上海入境，進行相關隔離檢疫，飼養員也會同機回到中國，陪護適應。此外，所有旅外大熊貓歸國，都需經過「隔離檢疫」「適應家鄉」「繁殖」三關。

來源：YouTube

大公報報導，據中國動物園協會網站消息，為做好大熊貓「丫丫」的飼養護理和運返工作，按照國家有關主管部門要求，中國專家組成員、北京動物園的獸醫和飼養員已於美國當地時間3月16日抵達孟菲斯動物園。中國動物園協會也曾回應指，北京動物園已從飼養場地、飼養方案、醫療保障、飼料供應等方面做好了迎接「丫丫」回家的各項準備工作。屆時，「丫丫」預計將從上海入境，進行相關檢疫後，送往北京動物園生活。

世界動物保護協會科學家孫全輝此前接受媒體採訪時表示，「丫丫」將滿23歲，從圈養大熊貓的平均壽命看，「丫丫」明顯已進入老年期。

根據以往慣例，大熊貓回國前，飼養員都會提前準備裝運所需的籠子，並每天引導大熊貓入籠活動，以便讓大熊貓適應旅途中「臨時的家」。同時，飼養員會準備大量的新鮮竹子、窩窩頭、蘋果等大熊貓日常喜歡吃的食物，以保障運輸過程中大熊貓的飲食需求。在旅途中，飼養員還會時時關注大熊貓的狀態，在牠們出現不適時，隨時進行撫慰或餵食。

此外，為了讓大熊貓盡快適應在國外或回國後的生活，之前餵養大熊貓的飼養員都會陪同出行。而旅居大熊貓返鄉時，國外的飼養員一般也會陪同大熊貓，同機回到中國。

而回到國內的大熊貓，也並不會馬上與遊客見面或是很快參與到集體生活、繁衍後代。根據中國政府規定，任何活體動物入境都要接受一定時間段的隔離檢疫，因此，回國後的大熊貓需要接受為期一個月的隔離檢疫。

隔離檢疫期滿之後，大熊貓還需要適應故鄉的生活，包括飲食、語言等。根據此前旅居大熊貓回國的經驗，這一階段通常需要三四個月，這期間外方飼養員一般將在中國陪伴大熊貓一段時間，中方飼養員也會盡快摸清其生活習慣。

同時，除了回國安享晚年的大熊貓外，適齡的大熊貓在適應國內的生活後，都要在家鄉找到心儀的對象，並完成繁育下一代的任務。根據資料顯示，一般旅居海外的大熊貓多數在回國的第三年才會誕生下一代。

動物園 北京 田納西州

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