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中駐歐盟大使 被爆在推特追蹤色情帳號

中國新聞組／北京11日電
中共駐歐盟大使傅聰被爆其推特帳號偷偷追蹤多個色情帳號，引發外界熱議。（Getty Images)
中共駐歐盟大使傅聰被爆其推特帳號偷偷追蹤多個色情帳號，引發外界熱議。（Getty Images)

顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）最近推文揭露，中國駐歐盟大使傅聰在推特上追蹤色情帳號。

中央社報導，石宇推文表示：「中國駐歐盟大使傅聰知道他追蹤的帳號名單是公開的嗎？他追蹤的幾個帳號是色情的，像是這個（柚木白琥）。」

他推文附上截圖顯示，屬於傅聰的推特追蹤了名為「柚木白琥」的帳號。「柚木白琥」自稱為旅日人體攝影師，現居大阪，其推特上張貼許多女性的裸照。

石宇曾任美國「新聞週刊」（Newsweek）駐北京記者、「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）訪問學者、「外交政策」（Foreign Policy）期刊亞洲主編，目前是「戰略風險」顧問公司執行長、華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家、智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）訪問學者。

據報導，在此之前，中國駐英國大使劉曉明官方推特帳號也曾被發現點讚色情影片，中國駐英使館聲稱遭到反華分子「大肆惡搞」，敦促推特調查。

劉曉明官方推特帳號被發現按讚一段來自帳號「騷妻日常」的影片，片中有一雙穿著黑絲襪的腳，搓弄一名男子的下體，雖然之後似乎取消按讚，但已被不少網友截圖轉傳。

顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac St...
顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）最近推文揭露，中國駐歐盟大使傅聰在推特上追蹤色情帳號。（取材自推特）

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