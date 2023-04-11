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紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

因為巴西總統魯拉訪京 巴拉圭與中國建交可能性大增?

中國新聞組／北京11日電
巴拉圭在野黨候選人艾里格里揚言，若他勝選將選擇和中國建交。（美聯社）
巴拉圭在野黨候選人艾里格里揚言，若他勝選將選擇和中國建交。（美聯社）

巴西總統魯拉訪中，期間除了深化兩國經貿交流以及討論結束俄烏戰爭方案，同為南美國家的巴拉圭或與中國建交也成了關注焦點。

新京報刊登署名評論指出，魯拉訪華期間，還將推動中國與南方共同市場達成自貿協議的進程。南方共同市場由巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和委內瑞拉組成，是世界第五大經濟集團。簽署協議需經五個成員國一致批准——這或許意味著，巴拉圭與中國建交的可能性大增。

早前香港中通社報導，台灣在南美洲僅存的「友邦」巴拉圭將舉行總統大選，希望與中國建交的在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）6日公布民調指，目前自己支持度領先，占38.1%，領先執政黨候選人約兩個百分點。　

艾里格里今年1月曾表態指，若勝選將與台灣「斷交」，轉與中國發展外交關係，「巴拉圭將會依據國家利益來決定外交政策走向」。

艾里格里的競選文章指，中國是世界第二大經濟體，是巴拉圭出口產品的巨大市場和直接投資來源地，「巴拉圭無法承受失去中國市場與投資造成的經貿損失」。　　

民調落後的執政黨的候選人潘尼亞則聲稱，若自己勝選，巴拉圭與台灣60多年來的「邦交」將不受影響。　　

除去艾里格里公布的民調，據美洲國家協會（AS/COA）3月23日公布的巴拉圭選舉分析報告，艾里格里在另外兩家民調公司的民調中也居於領先位置。

民調 投資 巴西

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