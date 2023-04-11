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烏拉圭加快與中國談自貿協定 鄰國擔憂

中國新聞組／北京11日電
中國汽車廠商吉利設在烏拉圭的生產基地。(新華社)
中國汽車廠商吉利設在烏拉圭的生產基地。(新華社)

南美小國烏拉圭正尋求加快與中國的自貿談判進度。不過，該國的這一動向卻引起了地區鄰國的警覺和擔憂。

德國之聲中文網報導，烏拉圭正悄然向中國靠攏，這個以農產品出口貿易著稱的南美小國，有意通過一份自由貿易協定加強與中國的經貿聯繫。烏拉圭天主教大學國際商務研究所所長巴特薩奇(Ignacio Bartesaghi)表示，目前已經有多項學術研究證明，與中國的自貿協定能夠讓烏拉圭受益。「烏拉圭的經濟規模非常小，但是其農業部門以及某些服務業部門的競爭力非常高。所以和中國的貿易對烏拉圭經濟構成了有益的補充。」

在這位經濟學家眼中，烏拉圭與中國如果能簽署自貿協定，其意義並不局限於貿易，而是為進一步在投資等領域深化雙邊經貿關係打開了大門。

然而，烏拉圭試圖靠攏中國的動向，引起了南美鄰國的警覺。後者認為，一旦烏拉圭和中國的自貿協定正式簽署，將給整個地區帶來不良後果。阿根廷國際關係委員會(CARI)的南美共同市場(Mercosur)協調員貝爾廷(Pablo Bertin)就指出，烏拉圭和中國的雙邊協議將對現有的南美共同市場（又譯南方共同市場）構成破壞。

他認為，某些南美共同市場成員國與第三國談判以及合作的方式不太恰當，「儘管各成員國之間在市場規模、生產結構、參與國際貿易體系方面存在著結構性的不對稱，但是這並非是處理這些問題的正確方式。」

長年研究亞洲議題的阿根廷羅薩里奧國立大學的政治學教授奧維多(Eduardo Daniel Oviedo)也說：「理想情況下，南美共同市場的四個成員國（巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭）應當和中國簽署一份貿易協定，而非自貿協定。這份貿易協定應當擴大對華貿易規模，同時也提高南美國家面對中國時的談判地位。」

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