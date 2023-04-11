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中日海事磋商 隔4年實體舉行 京盼妥善管控分歧

特派記者賴錦宏／北京11日電
中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮（右）與日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕在開始磋商時握手。（Getty Images）
中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮（右）與日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕在開始磋商時握手。（Getty Images）

中日海洋事務高級別磋商機制第15輪磋商10日在日本東京舉行，中方希望雙方「妥善管控分歧」。日媒報導，日方或強調台海和平穩定的重要性。

這次磋商，中方代表為中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，日本代表則是日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕。

據日本共同社報導，日中兩國政府10日在東京舉行海洋事務高級別磋商，有關部門負責人就東海等海洋相關問題展開探討。日方可能對中國在日本周邊的軍事活動趨於頻繁表達了關切。

由於新冠疫情，近幾年的海洋磋商均透過線上方式舉行，這是2019年5月後，時隔約四年以實體方式實施。

報導指出，據分析在磋商中，雙方還就解放軍鑑於中華民國總統蔡英文訪美等而實施的台灣周邊軍演交換了意見，日方或強調台海和平穩定的重要性。

磋商伊始，船越健裕表示，將進行坦率而認真的討論；洪亮稱，希望妥善管理海洋領域的分歧，摸索可以合作的事項。

據分析，雙方商定將切實運用3月底設置完成的防務部門主管間的直通熱線，可能還就2008年達成共識的東海氣田共同開發，以及東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海計畫交換了意見。

中國外交部發言人毛寧日前回應，中日海洋事務高級別磋商是雙方涉海事務綜合性對話溝通協調機制。中方期待在磋商中，同日方就兩國間涉海問題充分交換意見，努力增進彼此了解和信任，推動妥善管控矛盾分歧，促進海洋務實合作。

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