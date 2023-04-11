中日海事磋商 隔4年實體舉行 京盼妥善管控分歧

中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮（右）與日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕在開始磋商時握手。（Getty Images）

中日海洋事務高級別磋商機制第15輪磋商10日在日本 東京舉行，中方希望雙方「妥善管控分歧」。日媒報導，日方或強調台海和平穩定的重要性。

這次磋商，中方代表為中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，日本代表則是日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕。

據日本共同社報導，日中兩國政府10日在東京舉行海洋事務高級別磋商，有關部門負責人就東海等海洋相關問題展開探討。日方可能對中國在日本周邊的軍事活動趨於頻繁表達了關切。

由於新冠疫情 ，近幾年的海洋磋商均透過線上方式舉行，這是2019年5月後，時隔約四年以實體方式實施。

報導指出，據分析在磋商中，雙方還就解放軍鑑於中華民國 總統蔡英文訪美等而實施的台灣周邊軍演交換了意見，日方或強調台海和平穩定的重要性。

磋商伊始，船越健裕表示，將進行坦率而認真的討論；洪亮稱，希望妥善管理海洋領域的分歧，摸索可以合作的事項。

據分析，雙方商定將切實運用3月底設置完成的防務部門主管間的直通熱線，可能還就2008年達成共識的東海氣田共同開發，以及東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海計畫交換了意見。

中國外交部發言人毛寧日前回應，中日海洋事務高級別磋商是雙方涉海事務綜合性對話溝通協調機制。中方期待在磋商中，同日方就兩國間涉海問題充分交換意見，努力增進彼此了解和信任，推動妥善管控矛盾分歧，促進海洋務實合作。