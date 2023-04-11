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中沙深化關係 華為中東總部擬遷到沙烏地阿拉伯首都

特派記者賴錦宏／北京報導
中國科技大廠華為據稱計畫將中東地區總部遷至沙烏地阿拉伯首都利雅德。（路透）
中國科技大廠華為據稱計畫將中東地區總部遷至沙烏地阿拉伯首都利雅德。（路透）

在中國與沙烏地阿拉伯增強外交和商業聯繫之際，彭博社引述知情人士透露，中國科技巨頭華為正尋求將中東地區總部遷往沙烏地首都利雅德，華為正與利雅德當局就搬遷總部進行談判，以提升該公司在沙烏地的存在感，但尚未做出最終決定。據悉，華為去年已在利雅德開設了最大的海外旗艦店。

沙烏地阿拉伯和中國的關係近年來持續增進，在中國國家主席習近平去年訪問利雅德後，兩國簽署了價值500億美元(約72.6億人民幣)的協議。更受國際社會關注的是，今年3月，在北京當局的斡旋下，沙烏地阿拉伯與斷交七年的伊朗達成恢復外交關係的協定。中國在中東地區影響力有上升之勢。

彭博社引述知情人士報導，華為正與利雅德當局就搬遷總部進行談判。報導指出，華為一直在加強其在沙烏地阿拉伯的存在，即使美國推動盟友避開這家中國技術公司。

根據華為官網資料，華為目前的中東總部位於阿拉伯聯合大公國和巴林，並在沙烏地阿拉伯、阿曼、巴基斯坦、卡達、科威特、黎巴嫩、伊拉克和約旦等國設有辦公室。

華為與沙烏地已有合作前例，據新華社報導，去年2月，華為與沙烏地數位學院簽署一份關於培養當地資訊及通訊科技人才的諒解備忘錄，旨在促進沙烏地的數位化轉型，以實現沙國2030年願景。

中國網媒「IT之家」報導，透過華為認證的訊息技術和通信證書計畫，沙烏地預計將培養約8000名人才，他們將專門學習人工智慧、雲計算、網安和5G網路使用。

沙烏地阿拉伯此前宣布，2024年起，政府實體將被限制與沒有在該國設立地區總部的外國公司做生意。沙國政府官員曾透露，截至去年年底，約有80家公司申請將公司總部遷往利雅德。

華為 沙烏地阿拉伯 北京

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