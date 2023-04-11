深化元首外交 巴西總統魯拉率300人政商豪華團訪中

巴西總統魯拉（左）訪中，專家稱開啟中巴關係新時刻。圖為今年2月3日，中國駐巴西大使祝青橋（右）在巴西首都巴西利亞向魯拉遞交國書。（新華社資料照片）

北京 外交舞台鎂光燈不斷，接棒法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩，巴西 總統魯拉率近300人政商「豪華訪問團」11日抵達中國，並將於14日會晤中國國家主席習近平 。中巴兩國將商討雙邊貿易及討論結束俄烏戰爭的解決方案。巴西專家認為，魯拉此次訪中表明兩國將繼續深化元首外交，開啟雙邊關係新時刻。

魯拉原定3月25日訪問中國，但因患流感和肺炎後，重新安排出訪行程。彭博此前報導，在魯拉訪中前，數百名巴西農業企業代表在那一周「湧入北京」，尋求增加對中出口合作，並吸引投資。路透也稱，此次訪中的代表團規模龐大，包括多名內閣部長、州長、議員和240名商界領袖。

巴西大部分牛肉、大豆和木漿都出口到中國。巴西外交部官員表示，巴西希望在鐵礦石、大豆、豆油和肉類出口之外擴大對華貿易，並準備簽署有關技術、創新和可持續發展的協議。

根據路透看到的商業代表團初步政府名單，包括肉類加工商、木漿生產商、大豆壓榨商以及採礦、建築和金融服務業，其中以肉類加工商占最大宗。全球最大雞肉出口商BRF SA就計畫派出包括董事長在內的五名主管。

這份日期登記為3月18日的政府名單上，還列出包括採礦業者淡水河谷公司（Vale SA）、飛機製造商英伯拉爾公司（Embraer SA）、紙漿生產商蘇沙諾公司（Suzano SA）、工程集團Novonor等執行長。

有媒體分析，從魯拉隨團成員來看，可見巴西亟欲深化與中國的經貿交流，只是巴西也是少數沒參與中國「一帶一路」倡議的拉美國家；魯拉此訪，中巴雙方將簽署至少20項協議，涉及醫療衛生、農產品、教育、文化、金融等領域。巴西—中國研究中心主任卡瓦略受訪則表示，魯拉此次訪中釋放強烈訊號--他對發展元首外交十分感興趣。

環球網報導，此次隨團出訪中國的名單將再添12名巴西聯邦參、眾議員，預計參議院議長羅德里戈·帕切科也將加入代表團一行。屆時，陪同總統訪中的巴西國會議員總數將擴大至39人。

中央社引述法新社報導，經過前任極右派總統波索納洛任內的孤立主義，77歲的魯拉希望重拾巴西在國際政治舞台的角色。

巴西外交部長維艾拉說，魯拉與習近平「將討論烏克蘭戰事」，魯拉打算提出巴西版本的俄烏戰爭解決方案。曾兩度擔任巴西總統的魯拉，迫切希望巴西能成為俄烏戰爭的中間人。