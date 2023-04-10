共建國際月球科研站 委內瑞拉獲中第1個邀請

中國邀請委內瑞拉參加國際月球科研站相關項目，圖為中俄牽頭國際月球科研站示意圖。（取材自觀察者網）

委內瑞拉外交部長伊萬希爾當地時間8日在社交媒體上宣布，中國已邀請該國參加國際月球科研站（ILRS）相關項目，還強調委內瑞拉是首個受到中方邀請的國家。

委內瑞拉最新消息報報導，希爾當天透過推特 發布委外交部聲明，稱中國已邀請委內瑞拉參加國際月球科研站（ILRS）建設，委方對此表示歡迎。據悉，這個由中俄兩國共同牽頭的項目當前仍在籌劃階段，但雙方歡迎國際夥伴在任務各階段以及階段各層級參與項目合作。

聲明指出，委內瑞拉與中國之間的戰略夥伴關係超越所有的合作領域，中方的邀請也是對委政府「為支持國家科學發展所做努力的認可」。委方在聲明中重申委中兩國「真誠的兄弟情誼、友誼和團結」，並承諾繼續深化已為委帶來諸多利益的戰略夥伴關係。

希爾在配文中強調：「委內瑞拉是第一個受中國政府邀請加入國際月球研究站項目的國家。」報導稱，委內瑞拉副總統也很快轉發這條推文，語氣頗為激動：「中國和委內瑞拉在人民共享利益的原則指導下加強雙邊合作！我們被建設一個沒有霸權主義的新世界所鼓舞！」

觀察者網報導，2021年3月，中俄兩國政府正式啟動國際月球科研站項目合作，標誌著雙方在航天領域的合作邁入新的階段。同年6月，兩國聯合發布「國際月球科研站路線圖（V1.0）」和「國際月球科研站合作夥伴指南（V1.0）」，介紹這個時間跨度達15年的項目，並為國際夥伴劃定五種合作形式，包括空間任務級合作、空間系統級合作、分系統合作、設備級合作以及地面段及應用級合作。

國際月球科研站是指在月球表面或月球軌道上，建設長期自主運行的綜合性科學實驗基地。去年底，中國探月工程總設計師吳偉仁在接受媒體採訪時曾表示，探月工程四期任務即將實施，嫦娥七號、嫦娥八號將在月球上構建月球科研站的基本型。科研站選址月球南極，將於2028年左右建成基本型，以後逐步擴展成國際月球科研站。

值得注意的是，委內瑞拉外交部還在8日的聲明中提到，委內瑞拉航天局與中國深空探測實驗室的代表近日舉行會見，委內瑞拉方面對此次會議的成果「寄予厚望」。