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歐盟主席與法總統同行訪中被冷遇？ 自搭民航離開

中國新聞組／北京10日電
歐盟委員會主席范德賴恩坐民航離開中國。（取材自直新聞）
歐盟委員會主席范德賴恩坐民航離開中國。（取材自直新聞）

法國總統馬克宏歐盟委員會主席范德賴恩結束訪華，不少外媒報導稱，與馬克宏受到的隆重款待不同，行程僅三場且獨自黯然搭乘民航機離華的范德賴恩，似受到中國的冷遇。有中媒形容范德賴恩成了「透明人」，原因除與范德賴恩近期發表對華強硬言論有關，還包括馬克宏為安撫美國而帶上范德賴恩的策略，使范德賴恩看來像「唱紅臉和唱白臉」的「蹭訪」。

直新聞評論指出，馬克宏7日結束為期三天的訪華行程回國，可謂收穫滿滿。政治上，中法領導人在北京和廣州兩次會見，中法聯合聲明達成51項共識；經濟上，中方的160架空客飛機訂單價值200億美元，而法方的16艘超大型集裝箱船訂單造價也高達210多億元人民幣（約30.56億美元），兩國生意做得紅火。

評論稱，相比馬克宏訪華受到的熱烈歡迎，跟他同期訪華的歐盟委員會主席范德賴恩待遇就差多了。范德賴恩並沒有坐上馬克宏的專機，而是當天深夜才乘坐紅眼民航抵達北京。馬克宏行程滿滿，而范德賴恩只有中法歐三方會晤、會見中國國家主席習近平及國務院總理李強等三場公開活動，之後再無公開行程。德媒稱，訪華期間，范德賴恩大部分時間自己待著。離開中國時，也是坐了民航離開。

馬克宏與范德賴恩這次訪華不同之處，從中方發布就可看出，外交部稱馬克宏是「應國家主席習近平邀請」，而范德賴恩是「經中歐雙方商定」。因此有觀察認為，馬克宏是受中方邀請訪華的，范德賴恩則更像是藉馬克宏訪華之行「蹭訪」來了。

而馬克宏為何要帶上范德賴恩，原因有三：一是馬克宏希望自己能在一定程度上代表歐盟的利益，自然希望帶上個歐盟的官員一起訪華；其次，歐盟國家和中國談合作時大都以國家名義來談，而談分歧競爭就讓歐盟出面，馬克宏自然不能免俗，自己扮「紅臉」談合作，不好談的就讓范德賴恩扮「白臉」來談；而馬克宏也希望藉著帶上范德賴恩讓美國「安心」，因范德賴恩被一些媒體稱為「美國的歐洲監軍」。

不過，評論指出，馬克宏也知道中國對范德賴恩不大感冒，因此沒讓她跟自己同機，讓她搭民航，這也讓中方能夠更方便地區別接待兩人。

至於外媒所稱的「冷遇」，那就要看看范德賴恩的近期言論。訪華前，范德賴恩公開稱歐盟對華關係「越來越疏遠」，儘管她也提到「對華脫鉤」不是選項，但此次對華講話總體稱不上友好。反觀馬克宏強調法國不會選邊站隊。「會談結果不同，自然就有中法領導人在廣州非正式會晤這種罕見的短期『二次會晤』安排，也有范德賴恩之後基本在中國成為『透明人』的情況」。

馬克宏 歐盟 北京

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