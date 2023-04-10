法23所高校組團 赴中國東北地區攬才

圖為「我們法國見」春季教育展(大連站)。（取材自中新網）

法國高校春季教育 展9日在遼寧大連舉行，23所法國高校組團赴中國東北地區攬才，並與近千名意向赴法留學生 展開面對面交流。

中新社報導，近年來，在赴法國留學的國際潮流中，中國學生占有越來越重要的地位。法國高等教育署提供的數據顯示，在法國，42%的博士生是留學生，中國是法國外籍博士生的第一大來源國。

現場有包括法國里昂商學院、圖盧茲第一大學等23所法國工商管理院校、理工科院校參加此次展會，其中不乏在國際排名位居前列的知名高校。高校代表們詳細向中國學生介紹學校專業設置情況，諸多在校學生現場諮詢與赴法留學相關的簽證、獎學金、住宿等問題。

法國高等教育署瀋陽中心署長羅伊可說，近年來，法國對其高等教育體系給予大量財政補貼，實際承擔每位學生的大部分學習成本，這一政策使得法國學生及國際學生支付的學費處於全球最低水平，不論是法國本地學生還是國際學生，都能够享受這一福利。

法國駐瀋陽總領事館總領事羅毅睿表示，法中兩國關係源遠流長，期待兩國在未來有更多相互合作。

此前，「我們法國見」春季教育展先後在上海、成都、廣州、北京 、武漢舉辦，與各地學生面對面交流。