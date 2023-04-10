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特斯拉儲能超級工廠簽約落滬 明年第二季投產

中國新聞組／北京10日電
特斯拉9日與中方簽訂在上海建造「儲能超級工廠」的合約。(取材自新華網)
特斯拉9日與中方簽訂在上海建造「儲能超級工廠」的合約。(取材自新華網)

美國電動車大廠特斯拉昨天在上海宣布加碼投資，與中方簽訂在當地建造「儲能超級工廠」的合約。這座布局「未來賽道」的工廠預定今年第三季開工，明年第二季投產。據悉，這將是特斯拉全球第二座儲能超級工廠，首座位於美國加州。

來源：YouTube

綜合新華社、中新社報導，這一項目簽約，標誌特斯拉繼上海超級工廠後，又一座超級工廠將落戶上海臨港新片區。這座「儲能超級工廠」將生產特斯拉旗下的超大型商用儲能電池。初期規畫年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40GWh，產品將銷往全球市場。

報導引述特斯拉表示，這座「儲能超級工廠」將有助於不斷豐富能源整合解決方案與全球布局，未來特斯拉還將在中國投入更大精力。

特斯拉全球副總裁陶琳表示，得益於上海尤其是臨港新片區的優質營商環境，特斯拉上海超級工廠已實現超過95%的產業鏈本土化率，特斯拉希望與中國產業夥伴「一起在世界舞台詮釋『中國製造』的強大韌性」。

上海市政府副秘書長莊木弟則說，這次落地簽約的特斯拉儲能超級工廠項目，將成為推動上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型的重要力量。

美國電動汽車大廠特斯拉宣布，將在上海臨港修建一座全新的儲能超級工廠（Megafa...
美國電動汽車大廠特斯拉宣布，將在上海臨港修建一座全新的儲能超級工廠（Megafactory），專門生產儲能產品Megapack電池。（取材自特斯拉官網）

上海自貿區臨港新片區管委會高科處長陸瑜表示，上海引入特斯拉超級工廠後，智慧型新能源汽車產業已成為臨港新片區第一個千億級產業集群。而這項儲能超級工廠的落地，將有望再造一個千億級產業集群。

2019年至今，特斯拉在上海臨港新片區的投資持續增加，不僅提升上海超級工廠的產能，還投建超級充電樁工廠等。2022年，特斯拉上海超級工廠交付超71萬輛電動汽車。如今，這裡已成為特斯拉在全球主要的出口中心，電動汽車熱銷亞太、歐洲等地。

特斯拉的加碼投資是全球企業競相看好中國的縮影。不少外企在華的業務從單一到多元，合作鏈條越來越長。

另據彭博等媒體報導，特斯拉執行長馬斯克已於8日抵達中國訪問，並將於10日視察特斯拉上海超級工廠，並計畫與「寧德時代」高層會面。

馬斯克此行或與正籌備的下一代車型有關，可能宣布新訊。據「36氪」報導，特斯拉正計畫生產一款售價約人民幣15萬元（約2.2萬美元）的新車型，產能或高達400萬輛。

全球新增電化學儲能分布 (資料來源：浙商證券研究所)
全球新增電化學儲能分布 (資料來源：浙商證券研究所)

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