疫後首次 彭博：馬斯克將訪中 視察上海特斯拉

特斯拉將中國視為重要市場及生產基地。圖為2020年7月特斯拉新電動車在上海廠出廠時，首席執行官馬斯克主持儀式。(路透)

彭博資訊報導，不具名知情人士表示，特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 8日起前往中國訪問，可能在上海的特斯拉工廠停留。新上任的特斯拉汽車業務高級副總裁朱曉彤將同行，期間並計畫與電池製造商寧德時代高層會面。這是馬斯克自新冠疫情 爆發以來，首次前往中國。

知情人士告訴彭博，馬斯克的預定行程包括與上海當地政府的會晤。行程目前尚未對外公布，消息來源說，部分行程規劃未定，仍可能會調整。

彭博擬就此向馬斯克查證，特斯拉在非工作時間沒有回應採訪請求。

彭博指出，馬斯克在此時機訪問中國，正值北京與華府之間的緊張愈演愈烈。

據了解，馬斯克此次中國行將會由朱曉彤陪同拜會中方各機構，朱曉彤本月被任命為特斯拉汽車事業高級副總裁。朱曉彤於2014年加入公司，負責領導上海特斯拉工廠的建設和營運，新冠疫情封鎖期間甚至就住在工廠裡。

另據本報系聯合報報導，寧德時代是特斯拉電池供應商，彭博報導，3月間傳出特斯拉已與美國白宮官員討論，尋求與寧德時代在美國建電池工廠的計畫，馬斯克打算出錢出地，在德州與寧德時代合作，特斯拉將擁有和經營工廠，同時從寧德時代獲得技術許可。

馬斯克上一次到訪中國已是三年前（2020年初），當時他出席上海超級工廠的活動，還在舞台上跳舞；而在疫情期間，他仍透過視訊在世界互聯網大會等論壇上發表視訊演講。

中國是排在美國之後的特斯拉第二大市場，占2022年營收的22.3％；上個月特斯拉還調高上海工廠的出貨量。上海超級工廠則是特斯拉全球最大的生產中心。