俄烏危機、歐中關係難解 法媒：與中對話艱難但不可少
法國總統馬克宏結束訪華。法國「世界報」8日發表一篇題為「馬克宏和范德賴恩訪華：艱難但必不可少的對話」的社評文章。文章認為，雖然在政治解決烏克蘭危機和歐中關係兩大議題上沒有大的突破，但不能說此次出訪是失敗的。
該文表示，在烏克蘭問題上，愛麗舍宮已知不會有任何重大進展，也的確沒有取得任何進展。 在中國國家主席習近平3月訪問莫斯科鞏固了以北京為主要夥伴的中俄友誼之後，巴黎知道中國是不會譴責俄羅斯入侵的。
「世界報」認為，面對這種現實，重要的是要強調向俄羅斯提供武器的決定所涉及的風險，這會使中國倒向戰爭陣營。
社評指出，提議讓歐盟委員會主席范德賴恩和馬克宏同行，這是個好主意，因為馬克宏希望此次訪華具有歐洲色彩。需要回述的是，去年11月，德國總理拒絕了馬克宏希望同行的要求。
社評寫道，中方不加掩飾地為法國總統馬克宏保留了所有的盛大歡迎儀式，而范德賴恩遠沒有受到同等的待遇。社評文章作者認為，歐盟代表的是一個整體，它不是具體的某個國家。范德賴恩訪華前夕所說的「對俄立場決定中歐關係」等強硬言論也不太可能安撫習近平。
社評稱，此次訪華的真正意義遠遠超出了中法兩位領導人的個人關係。正如北京主導下，伊朗與沙烏地阿拉伯關係正常化，這標誌著在瞬息萬變的全球環境中，中國是主要的參與者。
「世界報」最後認為，歐盟不會放棄與美國聯盟的關係，但它也希望堅持自己的立場，並開始為有自己的主見創造條件。馬克宏和范德賴恩一起重新啟動與中國的重要對話是正確的。只要我們保持清醒和要求，我們就必須保持這種既艱難又必不可少的對話關係。
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