我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

俄烏危機、歐中關係難解 法媒：與中對話艱難但不可少

中國新聞組／北京9日電
中國國家主席習近平4月6日下午在北京人民大會堂與到中國進行訪問的法國總統馬克宏舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為馬克宏舉行歡迎儀式。(中新社)
中國國家主席習近平4月6日下午在北京人民大會堂與到中國進行訪問的法國總統馬克宏舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為馬克宏舉行歡迎儀式。(中新社)

法國總統馬克宏結束訪華。法國「世界報」8日發表一篇題為「馬克宏和范德賴恩訪華：艱難但必不可少的對話」的社評文章。文章認為，雖然在政治解決烏克蘭危機和歐中關係兩大議題上沒有大的突破，但不能說此次出訪是失敗的。

該文表示，在烏克蘭問題上，愛麗舍宮已知不會有任何重大進展，也的確沒有取得任何進展。 在中國國家主席習近平3月訪問莫斯科鞏固了以北京為主要夥伴的中俄友誼之後，巴黎知道中國是不會譴責俄羅斯入侵的。

「世界報」認為，面對這種現實，重要的是要強調向俄羅斯提供武器的決定所涉及的風險，這會使中國倒向戰爭陣營。

社評指出，提議讓歐盟委員會主席范德賴恩和馬克宏同行，這是個好主意，因為馬克宏希望此次訪華具有歐洲色彩。需要回述的是，去年11月，德國總理拒絕了馬克宏希望同行的要求。

社評寫道，中方不加掩飾地為法國總統馬克宏保留了所有的盛大歡迎儀式，而范德賴恩遠沒有受到同等的待遇。社評文章作者認為，歐盟代表的是一個整體，它不是具體的某個國家。范德賴恩訪華前夕所說的「對俄立場決定中歐關係」等強硬言論也不太可能安撫習近平。

社評稱，此次訪華的真正意義遠遠超出了中法兩位領導人的個人關係。正如北京主導下，伊朗與沙烏地阿拉伯關係正常化，這標誌著在瞬息萬變的全球環境中，中國是主要的參與者。

「世界報」最後認為，歐盟不會放棄與美國聯盟的關係，但它也希望堅持自己的立場，並開始為有自己的主見創造條件。馬克宏和范德賴恩一起重新啟動與中國的重要對話是正確的。只要我們保持清醒和要求，我們就必須保持這種既艱難又必不可少的對話關係。

馬克宏 歐盟 北京

上一則

全國冠軍不夠格…杭師大招體育教師 限奧運金牌

下一則

新冠病毒溯源 中國專家：別一直炒作和關注武漢

延伸閱讀

多國「養不起」熊貓 馬克宏卻帶動物園長訪中談續租

多國「養不起」熊貓 馬克宏卻帶動物園長訪中談續租
令歐美失望 馬克宏結束訪中行 聯合聲明幾乎未提烏俄戰爭

令歐美失望 馬克宏結束訪中行 聯合聲明幾乎未提烏俄戰爭
馬克宏訪中／黃渤法文發音當場被總統糾正 逗笑鞏俐夫婦

馬克宏訪中／黃渤法文發音當場被總統糾正 逗笑鞏俐夫婦
習近平款待馬克宏 凸顯中國拉攏法國反制美國

習近平款待馬克宏 凸顯中國拉攏法國反制美國

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下