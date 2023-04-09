俄烏危機、歐中關係難解 法媒：與中對話艱難但不可少

中國國家主席習近平4月6日下午在北京人民大會堂與到中國進行訪問的法國總統馬克宏舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為馬克宏舉行歡迎儀式。(中新社)

法國總統馬克宏 結束訪華。法國「世界報」8日發表一篇題為「馬克宏和范德賴恩訪華：艱難但必不可少的對話」的社評文章。文章認為，雖然在政治解決烏克蘭危機和歐中關係兩大議題上沒有大的突破，但不能說此次出訪是失敗的。

該文表示，在烏克蘭問題上，愛麗舍宮已知不會有任何重大進展，也的確沒有取得任何進展。 在中國國家主席習近平3月訪問莫斯科鞏固了以北京 為主要夥伴的中俄友誼之後，巴黎知道中國是不會譴責俄羅斯入侵的。

「世界報」認為，面對這種現實，重要的是要強調向俄羅斯提供武器的決定所涉及的風險，這會使中國倒向戰爭陣營。

社評指出，提議讓歐盟 委員會主席范德賴恩和馬克宏同行，這是個好主意，因為馬克宏希望此次訪華具有歐洲色彩。需要回述的是，去年11月，德國總理拒絕了馬克宏希望同行的要求。

社評寫道，中方不加掩飾地為法國總統馬克宏保留了所有的盛大歡迎儀式，而范德賴恩遠沒有受到同等的待遇。社評文章作者認為，歐盟代表的是一個整體，它不是具體的某個國家。范德賴恩訪華前夕所說的「對俄立場決定中歐關係」等強硬言論也不太可能安撫習近平。

社評稱，此次訪華的真正意義遠遠超出了中法兩位領導人的個人關係。正如北京主導下，伊朗與沙烏地阿拉伯關係正常化，這標誌著在瞬息萬變的全球環境中，中國是主要的參與者。

「世界報」最後認為，歐盟不會放棄與美國聯盟的關係，但它也希望堅持自己的立場，並開始為有自己的主見創造條件。馬克宏和范德賴恩一起重新啟動與中國的重要對話是正確的。只要我們保持清醒和要求，我們就必須保持這種既艱難又必不可少的對話關係。