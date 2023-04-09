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馬克宏帶貨 空巴再拿大單 上海航企買50架直升機

中國新聞組／北京9日電
空巴與上海捷德航空簽署50架H160直升機採購協定。(Getty Images)
空巴與上海捷德航空簽署50架H160直升機採購協定。(Getty Images)

法國總統馬克宏對中國進行國是訪問最後一天，中法企業又達成一重大交易。總部位於法國的空中巴士公司（Airbus）宣布，已同意向中國租賃公司捷德航空（GDAT）出售50架H160直升機。稍早，空巴才與中國航空器材集團有限公司（CAS）簽約，供應160架客機。

法新社報導，空巴旗下空中巴士直升機公司（Airbus Helicopters）執行長伊文（Bruno Even）在聲明中表示：「我們很榮幸捷德航空決定添購50架H160直升機，擴大其現有的26架直升機組成的全空巴機隊。」

馬克宏7日訪問位於中國南方工業中心地帶的廣州，這是他為期三天訪問的最後一站。他在訪問期間多次敦促中國國家主席習近平，幫助結束烏克蘭衝突。

由於與中國維持貿易關係仍相當重要，馬克宏的辦公室先前曾表示，他將「另闢蹊徑」與中國打交道，不同於美國經常採取的直接對抗中國論調。

根據空巴的聲明，捷德航空董事長江文全表示：「這份合約是一個很好的例子，顯示法中經貿合作的重要性。」

總部位於上海的捷德航空專門從事直升機銷售、租賃和維護，客戶包括中國的緊急服務部門和政府機構。空巴的H160直升機具備多樣化功能性，可用於貴賓旅行到軍事任務等多種用途。

觀察者網報導，這份合約是自2015年推出H160直升機以來，民用和公共市場上最大的單筆訂單。

證券時報報導，4月6日，空巴與天津保稅區投資有限公司、中國航空工業集團有限公司簽署協議，將在天津建設第二條生產線，拓展A320系列飛機的總裝能力。同日，空巴還與中國航空器材集團有限公司簽署了160架空中客車民用飛機的批量採購協議，包括150架A320系列飛機和10架A350-900寬體飛機。

馬克宏 投資 烏克蘭

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