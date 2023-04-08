孟菲斯動物園熊貓「丫丫」就快返中 美方將辦告別派對

中國旅美大熊貓即將返中。（中國藍新聞視頻截圖）

美國田納西州 孟菲斯動物園 2022年12月宣布，由於與中方的租借協議即將到期，中國旅美大熊貓「樂樂」和「丫丫」計畫在未來數月內返中。近日，孟菲斯動物園將為丫丫舉辦告別派對，「丫丫租借合同到期」等話題也陸續登上熱搜，有網民說，「我們心心念念的丫丫，這次終於要回來了！」

綜合媒體報導，2003年，按照「中國動物園協會與美國孟菲斯動物園關於合作開展大熊貓保護與研究的協議」約定，中方向美方孟菲斯提供兩隻大熊貓進行保護合作研究。2022年12月，孟菲斯動物園宣布，「樂樂」和「丫丫」計畫在未來數月內返回中國。

根據「協議」約定，2023年4月7日，兩隻大熊貓的租借期滿。

孟菲斯動物園發布消息稱，動物園將於4月8日舉辦中國展覽。邀請社會各界祝福丫丫旅途安全，並慶祝與中國動物園協會20年的合作。活動包括文化表演，簽署告別信等。孟菲斯動物園提到，丫丫會在那裡待到月底。

根據「丫丫」和「樂樂 」美國相關證明材料的公示信息，牠們將從上海入境。北京 動物園工作人員稱，「丫丫」將直接在上海進行為期一個月的隔離檢疫。隔離檢疫結束後，才會啟程返回北京動物園。