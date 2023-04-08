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中法「莊園之約」 習近平專程飛廣州與馬克宏松園漫步

中國新聞組／北京8日電
中國國家主席習近平7日在廣州松園同法國總統馬克宏舉行非正式會晤。兩國元首在庭園散步，邊走邊聊，不時駐足，饒有興致地觀賞嶺南園林的獨特景致。（新華社）
中國國家主席習近平7日在廣州松園同法國總統馬克宏舉行非正式會晤。兩國元首在庭園散步，邊走邊聊，不時駐足，饒有興致地觀賞嶺南園林的獨特景致。（新華社）

法國總統馬克宏7日抵達廣州參訪，與中國國家主席習近平在中共廣東省委所屬的國賓館「松園」舉行非正式會晤，這也是兩人三天內兩度會晤。據了解，兩人在松園內品茶並聆聽古琴演奏，並共進晚餐。雙方在聯合聲明中指出，中法將延續兩國元首年度會晤機制。這份聯合聲明還提出中法支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。

據法國國內新聞電台報導，習近平接受了馬克宏的邀請，將於2024年訪問法國。

另綜合媒體報導，北京當局對於馬克宏此次到訪高度重視，習近平6日在人民大會堂與馬克宏舉行會談。馬克宏7日轉往廣州參訪，習近平也專程飛到廣州與馬克宏又舉行一次非正式會晤。

中國國家主席習近平7日在廣州松園同法國總統馬克宏舉行非正式會晤。兩國元首在庭園散...
中國國家主席習近平7日在廣州松園同法國總統馬克宏舉行非正式會晤。兩國元首在庭園散步，邊走邊聊，不時駐足，饒有興致地觀賞嶺南園林的獨特景致。（新華社）

根據央視新聞畫面，習近平先是在廣州著名的嶺南園林「松園」內水岸迎接馬克宏，雙方親切握手；而兩人漫步在庭園，不時駐足交談互動，相談甚歡，也一同領略松園嶺南園林的獨特景致。

習近平2013年訪美時，曾與時任美國總統歐巴馬在加州陽光莊園舉行非正式會晤，被外界喻為「不繫領帶的莊園之約」，藉此深化習歐兩人私交。如今習近平與馬克宏的「松園會晤」，宛如中法版的「莊園之約」，也可望將助推中法關係進一步深化。

習近平指出，願同馬克宏繼續保持密切戰略溝通，推動中法全面戰略夥伴關係提升至新高度。歡迎法方繼續積極參加廣州交易會、上海進博會和中國國際服務貿易交易會。

針對俄烏衝突，習近平稱，延宕下去對各方都不利，盡快停火止戰符合有關各方和整個世界利益，政治解決是唯一正確出路。

雙方在聯合聲明中指出，中法將延續兩國元首年度會晤機制，提到「法國重申堅持一個中國政策」。聲明也指出，雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。

廣州見證中法交往高光瞬間 （資料來源：文匯報）
廣州見證中法交往高光瞬間 （資料來源：文匯報）

馬克宏 習近平 烏克蘭

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